更新版 1-台湾金融：2月开放外银发行台币债券，至多增5,000亿台币--金管会主委

(新增更多细节及承销商意见)

路透台北1月16日 - 台湾金管会主委顾立雄周二称，本周将预告修订法规开放外商银行在台湾分行发行台币债券的相关法规，最快2月即可以实施。至于发行上限将定为外银在台分行净值的八倍，初估将可增加5,000亿台币发行量。

市场期盼此举将为今年台币债增添动能，并有效去化台币资金。承销商认为，相信对今年台债发债量将有助益，不过近期台债偏空，市场较为追求绝对收益率，若发行年期较长、发行利率较高，才有望吸引寿险资金进驻。

顾立雄接受路透访问时并称，新规限定外商银行台币债券主要用于境内重大公共建设及绿能等，其中绿能包括离岸风电设备。

同时他也提到，外商银行所发行的台币债券将不能为可转换及可交换债券，也不可转换成外币资金使用。

另有金管会高层也透露，目前欧系及日系外商银行在台分行对此政策开放较感兴趣，并考量外商银行在台分行净值不若本土银行，故此次将台币债券发行上限订定的净值的倍数较高。

为配合政府发展绿色能源，金管会积极推动绿色金融，除了将开放外商银行在台分行发行台币债券外，金管会去年底甫提高外商银行对单一客户的授信额度，也是着眼于再生能源资金的供给动能，同时金管会也积极推展绿色债券发行商机。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯/曾祥进)