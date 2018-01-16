重温稿-《中国新债预测》五年新发国债预测均值3.84%，银行及外资配置料有支撑

* 招标品种：财政部五年新发国债

* 期限及招标金额：200亿元

* 招标时间: 周三(17日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.77%-3.88%

* 预测均值: 3.84%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月16日 - 中国财政部周三将招标发行200亿元人民币五年期国债。路透调查显示，近期债市情绪虽然仍旧脆弱谨慎，但国债受到银行及外资配置力量支撑，新券定价亦有流动性优势，明日招标预计需求较好，中标利率可能低于二级，预测均值落在3.84%。

北京一银行交易员表示，“明天市场应该不太会有什么剧烈波动，差不多就跟二级持平吧。”

“最近有境外的客户也在看五年国债这个期限，而且新发券，肯定不会比170021高的，”上海一券商交易员指出。

北京一券商交易员认为，明日新券利率定位可能走低，“大行可能会比较喜欢这个期限，而且现在国债收益率曲线还很凸，感觉五年会继续修复（下行）吧。”

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.8713%。剩余期限接近五年的国债170021券周二成交收益率稳定在3.86%。五年期国债期货主力合约周二收报95.985元，较上日结算价下跌0.01%。

中国国家开发银行周二上午招标增发的一年和三年固息债，中标收益率为4.1935%和4.7571%，投标倍数3.19倍和2.36倍，其中一年期结果偏低。

该期债券为财政部2018年第一期记账附息国债，按年付息，采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为1月17日上午10:35至11:35，1月18日开始计息，招标结束至1月18日进行分销，1月22日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)