重温稿-台湾货币市场：短率持稳，关注大行跨月拆款资金供给及外币债券交割影响

* 短率续持稳区间 * 关注大行跨月拆款资金供给 * 留意外币债券密集交割影响 * 短票/RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周二续持稳区间。资金调度人士表示，由于周四承作两周拆款即可跨 月，料将有银行加入跨月资金供给行列，但为因应农历年资金需求，近期国库短借较为频繁，周五国库又有短 借200亿台币，大型银行间迄今尚未松口跨月拆款何时开放，并关注后续国际板债券密集交割对资金情势的影 响。 他们并称，为期两周的银行向台银兑换新钞，初期并未影响市场资金调度，目前已有民营银行率先展开跨 月资金供给，利率大致持平上日，而资金需求方希望拉长拆款天期至农历年后，但供给方多不肯让步，使跨农 历年拆款成交仍属零星。 〞现在市况还好，等国库决标再看看跨月资金何时开。〞一位大型公股银行资调人员说。 另位大行资调人员则称，周一有小量向票券商开放承作三周跨月拆款，利率定在0.40%，但今日暂停供给 跨月拆款资金，之后将视资金状况，再确定要不要继续开放跨月拆款资金，因为手边资金并没有很多。 一位大型票券交易员对此表示，“大行早点喊警报还比较好，可以提早因应，不要到月底才临时喊卡，找 钱就比较麻烦。” 此外，台湾央行周二公布，将在周四(18日)发行的14天期定存单，利率维持在0.23%不变。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.555 29.542 台湾加权股价指数<.TWII 10,986.11 10,956.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.290% 0.179-0.290% --一周拆款利率区间 0.181-0.370% 0.179-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.200-0.310% **短票利率持平** 短票方面，大型票券商交易员表示，目前资金平稳且缺口不大，短票利率续持于既有区间盘整，不过近期 至月底外币债券发行较多，让寿险端资金转趋多缺不一，后续仍须关注国际板债券交割对资金情势的变化。 他们并称，由于去年底企业发行短票天期都跨到农历年后，所以票券商间资金需求较不集中，反而担心农 历年后的月底紧缩效应，希望将资金落点多分散到三月初，避免受到月底因素的干扰。 〞现在资金松，好去分配落点。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，少数成交在0.40%；跨农历年短票则落在0.39-0.42% ，其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.47%，成交155.15亿台币 ；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.30-0.50%，成交164.52亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.388%，区间在0.31-0.42%，成交金额46.16亿台币；前日成 交加权平均利率在0.371%，区间在0.30-0.42%，成交金额70.11亿。 台湾央行周二发行856亿台币定存单，较今日到期定存单金额840.5亿台币，发行余额增15.5亿台币。 本周到期定存单金额共1兆3,179亿台币；余日分别为周三808亿、周四7,131.5亿及周五2,744亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备558亿台币，累计超额准备2,523亿台币、加计前期1%的超额 准备3,984亿台币。 **RP利率仍持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，因应近期外币债券交割，投信及寿险端资金转趋分配不均 ，但银行端资金仍偏松，因此并不影响RP市场资金调度，RP利率仍大致持于现有区间。 他们并称，由于月底前国际板债券交割变数较多，已逐步尽量避开资金落点月底，以免受到外币债券交割 及月底紧缩效应影响。 〞前年国际板债券盛行，全市场好紧张，很怕月底寿险来提解资金。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券资调人士则称，短线资金缺口很少，较不担心受到国际板债券交割变数影响。 本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债，周五则有Barclays Bank PLC发 行6.7亿美元债。国际板债券交割请参考资金一览表。 今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0.31 -0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至 于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0. 27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，少数在0.26%，跨月则在0.30-0.33% 。(完) (审校 曾祥进)