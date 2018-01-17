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January 17, 2018 / 9:16 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘再创逾两年新高，美指暂时企稳推升购汇意愿

2 分钟阅读

    * 收盘与中间价双双刷新续逾两年新高
    * 流动性不佳，成交量仍处于较低水平
    * 美指暂时企稳，冲淡人民币多头人气
    * 人民币预计延续易升难贬走势

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海1月17日 - 中国人民币兑美元即期周三收盘与中间价双双刷新续逾
两年新高，但成交量仍处于较低水平。交易员指出，美元指数企稳并反弹，冲淡了部分人民
币多头人气，实需购汇买入意愿也逐渐转强；但由于短期美元料弱势难改，人民币预计延续
易升难贬走势。
    
    他们并表示，市场价经历快升之后渐趋稳定，但市场信心并未快速恢复，流动性不佳也
抑制了自营机构参与热情，对客盘而言仍可坚持调整即是入场时机的思维；本周流动性呈现
连续净投放，但短端掉期变化不大，长端掉期在人民币升值暂缓后卖压有所下降，掉期点略
有上行。
    
    “人民币不能一直升值吧，这个点结汇比较少，购汇略多一点，这样一看结售汇就相对
均衡了，”一中资行交易员称，“从走势看人民币和欧元最近比较同步的，大方向应该还是
看涨人民币的。”
    
    另一外资行交易员认为，市场价继续向中间价靠拢，整体走势不错，但后面还得看美指
表现，如果美指稳不住人民币仍有上升空间。

    近期德国和法国均宣布将人民币纳入外汇储备。德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dom
bret)周一在香港表示，该行已经决定将人民币纳入外储。几个小时候后法国央行也表示，
已经持有一些人民币外储。周二又有一批欧洲央行披露了在外汇储备中持有人
民币资产的计划。西班牙央行称，正在考虑投资人民币；比利时央行称，已经购买了价值2
亿欧元(2.445亿美元)的人民币；斯洛伐克央行也表示，已购买了人民币，但未披露数额。[
nL3S1PA4DG]

    全球汇市方面， 欧元周三下跌，盘初曾涨至三年新高1.23美元上方，因部分投资人增
持欧元多仓，虽然本周决策者的一些担忧打压了整体乐观人气。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元            今日           上日          升贬
 即期成交价格                    6.4325         6.4366        0.06%
 中间价                          6.4335         6.4372        0.06%
 成交额                          155.69亿美元   171.87亿美元  
 日内波动幅度(pips)              254            日低6.445     日高6.4196
 今年以来升贬幅度                                             1.24%
 2005年汇改以来升贬幅度                                       28.67%
 一年期美元/人民币掉期           1017                         
                                                              
 
 离岸人民币市场                  今日           上日          
 CNH即期                         6.4386         6.4372        
 一年期NDF                       6.57           6.5666        
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4351
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8624元、5.8106元和8.8562元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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