更新版 1-台湾货币市场：短率徘徊既有区间，资金稳中带松令大行展开跨月资金供给

* 短率徘徊既有区间 * 整体资金稳中带松 * 短票/RP利率大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北1月17日 - 台湾银行间跨月短率周三持稳区间。资金调度人士表示，目前整体 资金稳中带松，有一大行今起开放与票券商承作跨月拆款，利率落在0.39%，并预告明起两 周跨月拆款利率也将在0.39%附近，加上原有两家民营银行持续提供跨月及跨农历年拆款资 金，利率则持平上日，让跨月拆款供需大致均衡。 他们并称，尽管另有一大行今为调整积数暂不供给拆款资金，连短票也仅承作到期续作 的部分，但资金情势平稳，也未受到银行向台银兑换新钞的影响，带动跨月拆款短率及短票 利率仍旧徘徊既有区间。 〞暂时调整一下积数，不会无限制开门。〞一位大型银行资调人员说。 另位民营银行资调人员则称，目前票券商较为青睐跨农历年拆款，成交利率仍在0.41% ，明天起承作两周拆款即可跨月，仍会维持对票券商跨月拆款利率在0.39%不变，目前手边 资金充裕，将持续供给跨月及跨农历年拆款资金。 台湾央行周三傍晚预告，周五(19日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.560 29.555 台湾加权股价指数<.TWII 11,004.80 10,986.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.180-0.290% --一周拆款利率区间 0.178-0.370% 0.181-0.370% --两周拆款利率区间 0.260-0.370% 0.190-0.360% **短票利率区间整理** 短票方面，大型票券商交易员表示，近期一大行短票成交改以到期续作为主，略影响市 场操作心态，使跨农历年天期短票利率区间低位向0.40%靠拢，但利率仍持在原有区间内整 理。 他们并称，面对月底前国际板债券密集交割，寿险端资金转趋不稳定，而银行间资金供 给仍算充裕，本周短票利率料持平区间盘整，待时序靠向月底紧缩效应才会陆续浮现。 〞跨农历年短票利率稍微往上走，但钱不难找。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少数在0.40%；跨农历年短票则落 在0.40-0.42%，少数成交在0.39%、0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.38%， 成交68.17亿台币；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.47%，成交155.15亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.394%，区间在0.31-0.42%，成交金额47.7 6亿台币；前日成交加权平均利率在0.388%，区间在0.31-0.42%，成交金额46.16亿。 台湾央行周三发行806亿台币定存单，发行余额减2亿台币；周四央行定存单到期7,131. 5亿，周五则为2,744亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备387亿台币，累计超额准备2,961亿台币、 加计前期1%的超额准备4,421亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，目前资金缺口偏小，成交以到期续作为 主，随着国际板债券陆续交割，再观察资金情势后续变化。 他们并称，今日投信及寿险端资金有点分配不均，但银行端资金供应仍算充足，RP利率 依旧持稳既有区间不变。 〞蛮安静的，大家都没有紧张的感觉。〞一大型证券商交易员说。 本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债，周五则有Bar clays Bank PLC发行6.7亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表。) 今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.3 1%，跨月则在0.31-0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0. 40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%， 跨月则在0.30-0.33%。(完) (审校 乔艳红)