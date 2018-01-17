更正-欧洲汇市：英镑大涨过后走势停滞，交易商关注英国退欧情势发展

(更正：因英文原文有误，内文倒数第二段改为小幅走低至“1.3778美元”，非“1.3878美元”)

* 英镑及英债收益率表现图表：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦1月17日 - 英镑兑美元大涨过后周三小跌，因交易商了结获利，同时等待英国退出欧盟协商的最新进展。

英镑近几日升至2016年6月退欧公投以来的新高，因英国经济表现优于预期，同时各界期望英国将很快与欧盟达成过渡协议，这都支撑英镑。

CMC Markets首席分析师Michael Hewson表示，“我预期短期内英镑将受到政治杂音所影响。但过去12个月来多头走向是否会改变？我不这么认为。”他仍旧看多英镑。

Hewson称，唯一可能导致英镑大跌的情形，是英国与欧盟的谈判彻底破裂。他说，这种可能性似乎不大，因为欧盟的谈判态度更加平和。

欧盟执委会主席贾克周三称，希望英国在明年退出欧盟后能重新加入。

英镑兑美元小幅走低至1.3778美元，隔夜曾触及1.3836美元高点。周二公布的数据显示英国12月通胀率小幅下降，抑制了英镑涨势。

英镑兑欧元涨0.2%至0.8870英镑。 (完)