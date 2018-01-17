重发-《全球汇市》欧洲央行官员讲话拖累欧元从三年峰值下滑，比特币重挫

(重发以调整标题。)

* 欧洲央行官员对欧元飙升表示关注

* 美元稍作喘息，但前景仍然低迷

* 加密货币跌势加速，因监管忧虑

* 加元短暂下跌，因加拿大央行政策声明基调谨慎

路透纽约1月17日 - 欧元周三下跌，从1.23美元上方的三年高位回落，因一些欧洲央行官员对欧元强势表示担忧。

欧元下滑，扶助美元企稳。美元还因加元短暂走低获得支撑，此前加拿大央行一如预期升息，但政策声明基调偏鸽派。

不过，美元前景仍然低迷，因市场认为，除美联储外，其他央行也在撤出2008年全球信贷危机后实施的超低利率和非常规政策工具。

“美元的看跌人气仍然很重，”Silicon Valley Bank资深外汇交易商Minh Trang表示。

不过，美元指数结束了连续四日下跌的頽势。

在2012 GMT，美元指数上涨0.26%，报90.629。稍早触及三年低位90.113。

加元兑美元上涨0.17%，报1.2411加元。在加拿大央行公布政策声明后，加元短暂下跌。

欧元兑美元下滑0.29%，报1.2223美元，此前触及三年峰值1.2322美元。

数字货币再次遭受重创，因担忧越来越多的国家将会采取监管行动。

Bitstamp交易所，比特币下跌超过10%，跌穿10,000美元，为12月1日来首次。比特币较约一个月前近20,000美元的峰值大跌了一半。

**欧洲央行对欧元涨势表示关注**

欧元在过去两周上升超过3%。分析师表示，欧元在2018年年初上涨的速度，引发欧洲央行官员对此发表讲话，凸显忧虑日益加重。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙”。他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。

在接受意大利日报la Repubblica采访时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。

“欧元强势将在一定程度上引发欧洲央行的担忧，毫无疑问，这会使他们的决策考量复杂化，一些投资者在欧元近期上涨后获利了结，”RBC Capital Markets首席外汇策略师Adam Cole说。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)