更新版 1-台湾个股：兆丰银再遭美裁罚2,900万美元，公司称再被罚机率低

(新增董事长评论及股价表现)

路透台北1月18日 - 台湾兆丰金周四称旗下兆丰银行纽约、芝加哥及矽谷分行遭美国裁罚2,900万美元，一年半之内再被美国金融监督机关再次重罚；但董事长称未来再被罚款的机会很低。

兆丰金董事长张兆顺对路透表示，本次罚的是2016年美国三家分行的旧案。过去这段期间，我们一直在争取减少罚款的金额，...但FED认为基于公平原则最后还是开罚。

他表示，〞在此之前已有独立监督人在兆丰，目前已按独立监督人所提改善计划，持续进行改善中。〞他并称，经这次罚款后，预估将来再被罚款机率已经很低了。

本地时间09:25时，兆丰金下跌0.77%报25.65台币。

2016年8月兆丰银已因防治洗钱不力被美国重罚1.8亿美元。兆丰银周四早上召开说明会称，兆丰银的纽约分行、芝加哥分行及矽谷分行2016年之风险管理及遵循美国洗钱防制法规之缺失，裁罚2,900万美元。

〞(兆丰旗下分行)并无涉及洗钱情事，〞 兆丰表示。并称此罚锾将影响兆丰银行之获利，惟冲击尚属有限。

金管会则称，美国方面给予兆丰银行改善期程在今年第一季，如有必要，金管会将对该三家分行之改善情形再办理金融检查，并依检查结果处理。(完) (记者 罗两莎; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)