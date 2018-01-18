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January 18, 2018 / 9:24 AM / 更新于 20 hours ago

更新版 1-中国汇市：人民币收升至逾25个月新高，中国GDP超预期且美指疲软助力转升

2 分钟阅读

    * 人民币收盘创逾25个月新高，中间价则小跌
    * 欧元疲态帮助美元企稳，但午后美指再度转弱
    * 2017年全年中国经济增速总体超预期
    * 人民币料延续易升难贬

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海1月18日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘升至逾25个月新高，中
间价则小跌暂时脱离逾25个月高点。交易员指出，昨日美指反弹并没有明显提振客盘购汇意
愿，人民币跌破6.44元后结汇需求仍较多，午后美指再度转弱，结汇情绪再度被激起，扭转
早盘跌势。
    
    他们并指出，最新公布的2017年全年经济增速总体超预期，但也属预料之中，基本面稳
中向好，加上市场对欧洲央行等货币政策正常预期越发强烈，市场对美元走弱的反应明显会
大于走强的反应，因此实需客户而言，仍应跟随趋势合理操作；今早外管局公布去年结售汇
数据影响不大。
    
    “市场还是倾向看涨人民币的，但是人民币到6.41-6.42附近应该会缓一缓吧，”一外
资行交易员称。
    
    另一中资行交易员也表示，美元在关键点位有技术反弹很正常，但市场购汇情绪没有被
调动起来，毕竟整个趋势在那儿摆着。针对企业结售汇，交易员建议，企业该结就结、该购
就购，回过头看都是对的。”
    
    中国国家统计局稍早公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，
增速为七年来首度回升；其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中
值6.7%。
    
    而中国国家外汇管理局上午则公布，2017年银行结售汇逆差同比大降近七成，涉外收付
款逆差则降近六成，整体来看外汇市场供求更趋均衡。外管局预计今年跨境资金流动仍将保
持总体稳定，未来人民币汇率双向波动将成为常态。[nL3S1PD1ZC

    全球汇市方面，欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周发表的
言论暗示对欧元近来的强势感到担忧。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行
开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                 今日          上日          升贬
          即期成交价格               6.4255        6.4325        0.11%
                中间价               6.4401        6.4335        -0.10%
          成交额                  129.32亿美元  155.69亿美元        
              日内波动幅度(pips)      188        日低6.4421    日高6.4233
                今年以来升贬幅度                                    1.35%
          2005年汇改以来升贬幅度                                   28.81%
           一年期美元/人民币掉期          1015                           
                                                               
                                                                    
 离岸人民币市场                       今日          上日                 
                CNH即期              6.4285        6.4345                
         一年期NDF                   6.5545        6.5621                
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4301
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8487元、5.7808元和8.8936元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽/乔艳红)
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