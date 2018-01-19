重温稿-台湾货币市场：跨月短率持稳，一大行开放承作跨农历年拆款引他行跟进

* 跨月短率仍持平区间整理 * 一大行开放承作跨农历年拆款 * 关注明日364天国库券标售 * 短票/RP利率仍大致持稳 记者 詹静宜 路透台北1月18日 - 台湾银行间跨月短率周四大致持平。资金调度人士表示，一大行今 开放票券商承作跨农历年拆款，利率落在0.41%，跨月则在0.39%，带动其他银行跟进以相同 利率拆出跨月及跨年资金，料短率有望续稳在现有区间，关注明日364天期国库券标售结果 。 他们并称，尽管另有一大行连续第三日暂不供给拆款资金，但目前市场资金稳中偏松， 加以今日央行定存单到期逾7,000亿台币，使银行间资金较有余裕；随着跨月及跨农历年资 金流动性提高，短率也维持在原有利率水准不变。 〞今日存单到期量大将分成两天，到期刚好落点在农历年前，让大家吃个定心丸。〞一 位大型票券资调人员说。 台湾央行此前表示，为改善农历春节假期后存单到期金额偏高情形，周四(18日)原发行 的28天期定存单改发26、27天期，发行利率均为0.59%。央行表示，为分散存单到期金额， 以利市场资金调度，金融机构请尽量均化26天期与27天期存单的申购金额。 本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.562 29.560 台湾加权股价指数<.TWII 11,071.57 11,004.80 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.250% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.177-0.370% 0.178-0.370% --两周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.260-0.370% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，由于一大行提早开放供给跨农历年拆款，利率也相 当合理，近期跨农历年资金调度改以拆款为主，并将部分短票留作库存，后续短票交投将减 少。 他们并称，目前银行端买票需求仍在，并青睐较高利率的免保短票，现在90天期免保短 票利率成交在0.48-0.51%，反应跨农历年资金紧缩因素及指标10年公债殖利率弹升的现况。 〞已有大行出来跨农历年拆款，想调降短票利率。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少数在0.35%、0.40%；跨农历年短 票则落在0.40-0.42%，少数成交在0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.37-0.38%， 成交52.52亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.38%，成交68.17亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.31-0.42%，成交金额31.6 2亿台币；前日成交加权平均利率在0.394%，区间在0.31-0.42%，成交金额47.76亿。 台湾央行周四发行7,143.5亿台币定存单，发行余额增12亿台币。周五央行定存单到期2 ,744亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备334亿台币，累计超额准备3,358亿台币、 加计前期1%的超额准备4,818亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿 美元债，市场资金充裕并未受交割因素影响，后续关注外币债券交割情形。 他们并称，随着台股加权指数 站上11,000点，投信端部分股票型基金略见赎回 压力，不过因近期台债偏空，部分券商资金缺口偏小，且目前银行资金偏多及投信货币基金 资金仍算充裕，对短线RP市场影响有限。 〞大家缺口都小，听说有的券商还出来退钱。〞一证券商交易员说。 本周主要债券交割因子尚有周五Barclays Bank PLC发行6.7亿美元债。（国际板债券交 割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.3 1%，跨月则在0.31-0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0. 40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%， 跨月则在0.30-0.33%。(完) (审校 张喜良)