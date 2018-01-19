更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日

(新增1月23日达沃斯世界经济论坛会议一则) (除特别说明外，均为GMT时间)

1月19日(五)

北京--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(最后一日)。

美国纳什维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加主题为“有关经济的思考”的非正式讨论(1345)。

柏林--德国总理梅克尔和IMF总裁拉加德会面并进行非正式会谈。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话(1830)。

华盛顿--美联储金融监管副主席夸尔斯就“银行监管”发表讲话(1800)。

1月21日(日)

北京--中国人大国际货币研究所IMI货币金融圆桌会议十周年论坛。

波昂--德国社会民主党(SPD)召开全国代表大会，决定是否开始正式谈判组建联合政府。

1月22日(一)

布鲁塞尔--欧元集团财长会议。

东京--日本央行货币政策会议(至23日)。

1月23日(二)

上海--第六届中国电子商务年会。

东京--日本央行公布货币政策决定。

达沃斯--世界经济论坛会议(至26日)。

斯德哥尔摩--瑞典议会金融委员会举行有关金融稳定和宏观审慎政策的公开听证会。瑞典央行总裁英韦斯及多位金融财政官员将出席(0800)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥全球事务委员会的会议上致开幕词(2330)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0600)。

1月24日(三)

暂无重要经济事件。

1月25日(四)

北京--第十三届北京国际金融博览会，至28日。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，央行总裁德拉吉将召开记者会。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行发布1月货币政策委员会会议纪录。

奥斯陆--挪威央行利率决定(0900)。

东京--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(2350)。

1月26日(五)

伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch在伦敦帝国学院发表讲话(1530)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞/李婷仪)