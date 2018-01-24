重发-中国房地产：湾流国际与建行启动租赁产业链金融合作，半年内完成新融资

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路透上海1月24日 - 定位于国际租房生活服务平台的中国湾流国际宣布，其与中国建设银行上海分行周二签署合作协议，双方将就住房租赁全产业链展开金融合作；未来半年内湾流的后续融资亦有望完成。

据公司新闻稿，湾流国际与建设银行此次开展的战略合作，双方将在包括住房租赁专项基金、装修贷、租金分期等在内的租赁全产业链进行金融合作，同时双方资源将全面对接，共助租赁服务平台搭建。

湾流国际首席执行官（CEO）黄海滨指出，“通过存量资产+金融+互联网的三大战略路径落地，轻重资产相结合、国内国际同步发展、以自营资产和委托资产形成规模化，线上线下结合，构建大数据互联网平台公司。”

新闻稿还指出，继去年8月完成A轮融资后，湾流国际预计未来半年内将完成A+轮及B轮股权融资，并将发行湾流第一期ABS（资产支持证券），以支持公司更快速度地扩张。

2017年8月湾流国际A轮融资的投资人包括基汇资本和挚信资本，其中基汇资本为全球最佳外资地产基金之一，目前管理资产规模达128亿美元。

目前湾流国际已在上海、北京、深圳、广州、香港、杭州、南京七个城市共计投资50个项目，2018年底预计拥有5万间房源。

新闻稿称，建行还与湾流国际等房屋租赁企业搭建租房云平台--CCB建融家园，并推出超低利率的按居贷产品。

自中央定调房地产租售并举的基调后，国内房地产租赁市场近年来快速崛起。自建行2017年11月宣布进军住房租赁市场后，工商银行、中国银行、交通银行等国有银行都已宣布进入这块市场，向开发商和个人租客提供各种形式的金融产品。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)