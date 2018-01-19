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January 19, 2018 / 9:04 AM / in a day

更新版 1-中国汇市：人民币收盘升至25个半月新高，强势走势料持续吸引关注

3 分钟阅读

    * 人民币收升至25个半月新高，盘中短暂升破6.39元
    * 中间价刷新逾25个月新高
    * 午后逢低购汇略有回潮
    * 短期强势走势料吸引更多关注
    * 关注人民币汇率指数是否突破去年高点

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海1月19日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘升至25个半月新高，盘
中短暂升破6.39元关口，中间价亦刷新逾25个月高点。交易员指出，今日中间价大升且未对
昨日市场过度反应进行相应调整，刺激市场做多人民币意愿，但午后逢低购汇略有回潮，人
民币升势收窄，但人民币强势表现料吸引更多关注。
    
    他们并表示，人民币连续快升之后，市场参与交易情绪也趋于谨慎，流动性不足反过来
加剧市场波动；市场价升破6.40元关口后对各方的心理冲击会上升，不排除短期升势加速的
可能，需继续关注欧元、美元指数的动向。
    
    另外，交易员并称，美指弱势持续推高人民币，人民币汇率指数也被带上去，并逐渐逼
近去年高点，接下来要观察监管层是否容忍汇率指数进一步走升；有效汇率作为货币锚如果
不稳定，可能加剧市场不安。根据当前环境和定价机制，逆周期因子重启的概率明显上升。
    
    “(美元兑人民币)跌破6.4对心理层面的影响还是很大的，我感觉市场总的想法还是逢
高卖美元吧，但市场流动性不好，很难做。”一外资行交易员称。
    
    另一中资行交易员称，午后人民币走势和美指有所偏离，在6.39-6.40元附近有逢低购
汇需求，但美指大趋势仍将走弱，如果预计人民币汇率指数整体持稳，就要求人民币兑美元
升势不能太快。
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上
日微升0.09%至95.25，逼近去年11月触及的阶段高点；SDR篮子指数微升至96.45，BIS篮子
指数微升至96.23。

    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五位于三年低点附近，对美国政府可能停摆的担忧
，加剧了美元因全球货币政策越来越趋向正常化而显露出的颓势。美元指数周四曾一
度跌至90.104，为2014年12月以来最低，今年以来该指数已下跌1.8%。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元              今日          上日          升贬
        即期成交价格               6.404        6.4255        0.34%
              中间价              6.4169        6.4401        0.36%
        成交额                  132.16亿美   129.32亿美元        
                                    元                      
            日内波动幅度(pips)      212        日低6.41     日高6.3888
              今年以来升贬幅度                                   1.69%
        2005年汇改以来升贬幅度                                  29.24%
         一年期美元/人民币掉期          981                           
                                                            
                                                                 
 离岸人民币市场                    今日          上日                 
              CNH即期             6.3988        6.4199                
       一年期NDF                   6.521         6.545                
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4032
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8582元、5.7848元和8.9126元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进/乔艳红)
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