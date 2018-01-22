重温稿-台湾货币市场：跨月短率持稳区间，364天国库券标售低于预期显示资金偏松

* 跨月短率续持稳区间 * 364天国库券标售低于预期 * 短票/RP利率仍旧大致持平 记者 詹静宜 路透台北1月19日 - 台湾银行间跨月短率周五持稳区间。资金调度人士表示，继一大行 上日开放跨农历年拆款资金后，已有少数银行加入跨年资金供给行列，缓解需求方对跨年资 金调度的疑虑，且364天期国库券也标低于预期，显示资金偏松，今日银行与票券商承作跨 农历年拆款利率主要成交在0.41%、少数在0.42%。 他们并称，尽管另有一大行连续第四日暂不供给拆款资金，下周初也倾向持续调整积数 ，加以国库周五再短借200亿台币，但目前市场资金情势稳中带松，短率仍维持在原有利率 水准，下周料续在区间内窄幅波动。 〞这种标法就是有人一定要拿，毕竟很久没发国库券，大家还是有需求。〞一位大型银 行资调人员说。 台湾央行周五代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.404%，低于市场预期；3 00亿台币额全数标出，投标倍数为3.31。 不过，他们也提到，下周银行间向台银兑换新钞放在库存现金将迈入第二周，近一周来 银行间累计超额准备已垫高逾2,000亿台币，仍须留意后续对资金流动性的影响。 本地时间17:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.430 29.562 台湾加权股价指数<.TWII 11,150.85 11,071.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.177-0.250% --一周拆款利率区间 0.182-0.370% 0.177-0.370% --两周拆款利率区间 0.250-0.390% 0.320-0.390% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增温，但银行间买票需求仍在， 短票去化相当迅速，短票利率续在既有区间内游走。 展望下周，他们并称，由于此前早已陆续避开落点月底，因此时序临近月底，票量将逐 渐减少，下周短票利率有望持稳区间。 〞下周一的短票已经被预框完了。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少数在0.40%；跨农历年短票则落 在0.40-0.42%，少数成交在0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%，区间在0.37-0.38%， 成交66.91亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.37-0.38%，成交52.52亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.31-0.50%，成交金额38.6 6亿台币；前日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.31-0.42%，成交金额31.62亿。 台湾央行周五发行2,578亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,744亿台币，发行余额 减166亿台币。 下周央行到期定存单金额共1兆(万亿)707亿台币；分别为周一4,191.5亿、周二1,887亿 、周三137亿、周四2,635.5亿及周五1,856亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备495亿台币，累计至周日超额准备4,882亿 台币、加计前期1%的超额准备6,342亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日Barclays Bank PLC发行6.7亿美元 债，并不影响市场资金调度，RP利率仍旧持平区间整理，惟因应下周外币债券密集交割，投 信端略见赎回压力，保险端资金也转趋保守。 他们并称，目前银行间资金较显充裕，下周国库券交割料影响有限，反倒是关注下周外 币债券进入密集交割高峰，券商间多倾向审慎因应外币债券交割变数。 〞下周外币债交割多，持续保持警戒。〞一位大型证券商交易员说。 下周主要债券交割因子有周一发行364天期国库券300亿台币及First Abu Dhabi Bank发 行6.1亿美元债、周二QNB Finance发行7.2亿美元债、周三韩国输出入银行发行两档共5亿人 民币宝岛债及法国兴业银行发行4.4亿美元债、周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债 、法国外贸银行发行6亿美元债。 国际板债券交割请参考资金一览表。 今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.3 1%，跨月则在0.31-0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0. 40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP 月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%， 跨月则在0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)