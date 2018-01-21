重温稿-中国金融：银监会查处浦发银行成都分行违规放贷案件，重罚4.62亿元

路透上海1月20日 - 中国银监会周五晚间发布消息称，四川银监局于近日查处了浦发银行成都分行违规发放贷款案件，开出4.62亿元人民币巨额罚单，并对相关责任人严厉处罚；并重申“监管姓监”，要进一步深化整治银行业市场乱象工作，打好防范化解重大金融风险攻坚战。

浦发银行随后发布公告表示支持和接受监管机构的处罚决定；公告并表示，浦发银行成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响；相应处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。

银监会公布的新闻稿称，银监会通过监管检查和按照监管要求进行的内部核查发现，浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务，向1,493个空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。

银监会并指出，此案暴露出浦发银行成都分行存在内控严重失效、片面追求业务规模超高速发展、合规意识淡薄等多方面问题。尤其该分行采取弄虚作假、炮制业绩的不当手段，粉饰报表、虚增利润；并为达到绕开总行授权限制、规避监管的目的，化整为零，批量造假，以表面形式的合规掩盖重大违规。

银监会通报并称，该案也反映出浦发银行总行对分行长期不良贷款为零等异常情况失察、考核激励机制不当、轮岗制度执行不力、对监管部门提示的风险重视不够等问题。

浦发银行本月初登业绩快报称，根据初步核算数据，2017年该行实现净利润542.40亿元人民币，同比增长2.15%。

中国银监会本月稍早前下发“关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知”，明确2018年重点整治八个方面共22条。其中，同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点，要继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。(完)

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