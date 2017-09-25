RPT-BRIEF-Cargill, Faccenda Foods to combine chicken, turkey and duck units

(Repeats to additional subscribers with no changes to text) Cargill Ltd:
* TO ESTABLISH A JOINT VENTURE TO CREATE A LEADING UK FOOD COMPANY FOCUSED ON CHICKEN, TURKEY AND DUCK
* CARGILL‘S FRESH CHICKEN BUSINESS IN UK IS GOING TO JOIN FACCENDA FOOD‘S FRESH CHICKEN, TURKEY AND DUCK BUSINESS TO FORM NEW CO
* NEW BUSINESS PLANS TO EMPLOY APPROXIMATELY 6,000 PEOPLE IN UK, WITH EMPLOYEES COMING FROM BOTH PARENT COMPANIES
* NAME OF NEW JOINT VENTURE IS GOING TO BE ANNOUNCED AT CLOSING OF DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)