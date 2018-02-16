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公司新闻(英文)
February 16, 2018 / 11:43 AM / 更新于 a day ago

RPT-CORRECTED-(OFFICIAL)-BRIEF-Albany International Q4 EPS $0.18

1 分钟阅读

(In Feb. 5 BRIEF, corrects EPS to $0.18 from $0.12 and adjusted EPS to $0.44 from $0.43 after the company amended its numbers) Albany International Corp:

* ALBANY INTERNATIONAL REPORTS FOURTH-QUARTER RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.18

* Q4 SALES ROSE 6.4 PERCENT TO $226.7 MILLION

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.44 EXCLUDING ITEMS

* OLIVIER JARRAULT HAS BEEN NAMED PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER TO SUCCEED JOSEPH G. MORONE

* DISCRETE TAX ITEMS & EFFECT OF CHANGE IN ESTIMATED INCOME TAX RATE INCREASED INCOME TAX EXPENSE BY $6.8 MILLION IN Q4 2017

* ESTIMATE 2018 TAX RATE ON INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE IN RANGE OF 27% TO 31%

* AS FOR OUTLOOK FOR 2018, EXPECT 20% TO 30% GROWTH IN FULL-YEAR SALES Source text for Eikon: Further company coverage:

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