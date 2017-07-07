重温稿--台湾货币市场：市况清淡短率稳于低位，明日资金需求料升但利率能持平

* 提存期初期资金宽裕，市况平淡 * 明日料资金需求升但利率能持平 * 短票量稍走高，但利率持稳不变 * 债券附买回利率亦稳于低位 记者 高洁如 路透台北7月6日 - 台湾银行间拆款短率周四持稳。资金调度人员称，今日资金平稳充 裕，利率大多持稳于低位，市况相当平淡。明日临近周末，资金需求料走升，但以目前宽裕 市况，短率应能持稳。 他们表示，提存期初期市况相对平淡，市场需求不多，各方调度不算活络。目前银行就 算有资金缺口，也能保持负数操作，没有立即操作补入资金的急迫性。 〞今天好平，都是到期展延续做，也没有其他人打来要钱的。〞 一位大型商银交易员 说。 他们表示，目前外商银有多有缺，整体并未明确趋少。近期外汇市场中，台币较明显走 贬，此是否将导致外商银资金偏紧，则待观察。 台币兑美元周四收贬且创近三个月新低。交易员表示，在外资大举汇出、韩元 挫低及进口商恐慌性抢进美元等冲击下，台币午后贬幅扩大，终场以盘中最低价作收，短线 震荡幅度将加大。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.601 30.509 台湾加权股价指数<.TWII 10,368.20 10,404.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.177-0.370% 0.177-0.370% --两周拆款利率区间 0.270-0.370% 0.195-0.370% **短票缺口不大** 短票方面，票券商交易员指出，今明日两日票量都将偏多，但利率仍能持稳。拆款方面 资金比重略有下调，月初以卖票为主要的资金来源。 他们也表示，尽管票量多，不过以目前宽裕的市况，利率可望持平。提存期初资金稳中 偏宽松的态势估计不会有太大改变。 〞一切安好，没有变化。〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.35-0.38%， 成交量为109.83亿台币；前日加权平均利率在0.362%，区间在0.30-0.40%，成交量为67.11 亿台币。 台湾央行周四发行7,082.2亿台币定存单，发行余额增460.7亿台币；周五定存单到期金 额则为2,563亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备负72亿台币，累计超额准备为241亿台币 、加计前期1%的超额准备1,633亿台币。 **债券附买回市况松** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，与日前相比市况相对平淡，影响市场因 子不多，市况持稳偏松。 债券附买回交易员说，来自寿险公司的资金多，供给市场额度不算小，而和银行交易以 续做为主，外商银参与市场提供资金大多能够续做，但未有再加钱的空间。 〞外商银平平的，算是持稳。大多可以续做。〞一位银行资调人士说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率都能维持区间；公债RP利率成交在0.30-0.3 1%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。 大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也持稳上日，公债附买回利率在0.26-0.32%； 公司债则在0.29-0.34%，上日在0.29-0.35%。(完) (审校 曾祥进)