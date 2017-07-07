重发-更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存骤降至1月来最低水平

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路透7月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降至1月来最低水平，因炼油量增长且进口下降；汽油库存也大幅下降。

EIA公布，6月30日止当周，美国原油库存骤降630万桶至5.029亿桶，市场预估为减少230万桶。

上周美国原油日进口量下降51.4万桶，因炼厂日炼油量增加25.1万桶，炼厂产能利用率增加1.1个百分点至93.6%。

美国原油交割地库欣库存减少130万桶。

EIA数据激励油价上涨，逆转周三跌势，因为该数据有助于安抚对夏季驾驶高峰季需求疲弱致使库存较高的担忧。

美国原油收升0.39美元，报每桶45.52美元，此前触及盘中高位每桶46.53美元；布兰特原油在库存数据发布后触及每桶49.18美元的盘中高位，收盘涨0.32美元，报48.11美元。

美国汽油库存减少370万桶，市场预估为减少110万桶。

尽管汽油库存降至2.373亿桶，但仍较五年均值高6%，过去四周需求较上年同期下降1.8%。

“汽油同比需求较继续下降，消除了报告中一些利多消息的影响。7月4日国庆日假期已经过去，需求仍将保持疲弱，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

美国上周馏分油库存减少190万桶，市场预估为增加21.7万桶。

原油产量明显增加，整体产量增至934万桶/每日，比前一周高8.8万桶/每日。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)