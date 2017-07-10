重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月3日-7日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中美关系：双方应牢牢把握发展大方向，聚焦合作、管控分歧--习近平

中国国家主席习近平上午应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，中美双方应该按照在海湖庄园达成的共识，牢牢把握中美关系发展大方向，坚持相互尊重、互惠互利的原则，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系取得更多实实在在的进展。

--中国央行：保持货币政策稳健中性，把防控金融风险放在更重要位置

中国央行发布2016年年报称，将坚持以推进供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。年报并称，央行将适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；同时把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

--中国央行：实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定

中国人民银行发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

--中国经济：转向常规价格型货币政策调控框架条件逐步成熟--央行官员

中国央行货币政策委员会秘书长温信祥和央行货币政策司副处长张双长撰文称，随着近年来中国金融市场发展，数量型调控工具的有效性有所下降，市场利率调控和传导机制不断健全，转向以价格型为主的常规货币政策调控框架已日趋必要，条件也正在逐步成熟。

--中国数据：财新6月制造业PMI重归50之上并创三个月高点，经济仍具韧性

中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。财新/Markit联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)6月升至50.4，远超路透调查预估中值49.5，并创下三个月高位。

--中国数据：6月财新服务业PMI降至51.6，为逾一年来次低水准

中国6月财新服务业PMI再度放缓，降至逾一年次低水准；其中，新业务指数创13个月低点。而受服务业减速拖累，当月财新中国综合PMI亦创一年以来最低。

--《中国数据观测》6月通胀预计持稳，投资、消费或有放缓压力

路透综合30余家机构预测中值结果显示，6月通胀数据基本持平于前月，变化不大，但投资、消费可能面临一定放缓压力。

--《中国数据观测》6月出口同比增速持稳进口小幅回落，贸易顺差续扩

路透综合30家机构预测中值结果显示，中国6月出口同比增速料保持稳定，持平于上月的8.7%，进口增速则小幅回落至13.1%，当月贸易顺差有望继续扩大至424.4亿美元。

--《中国数据观测》6月M2增速续降因考核压力及金融强监管，新增信贷微升

路透综合31家机构预测中值显示，6月末考核的压力，以及金融监管加强及去杠杆推进，商业银行股权、债权投资以及同业业务扩张速度明显放缓，可能造成货币派生能力持续下滑，加之去年同期基数较高，中国6月末广义货币供应量(M2)同比增速将继续下降至9.5%，刷新历史低点。

--《焦点》力推战略新兴产业，中国奋力搭乘第四次工业革命的头班车

虽然无缘前三次工业革命，但中国显然不会缺席正在来临的第四次工业革命的浪潮。无论是大力推进战略新兴产业的国家战略，抑或中国本土生长包括腾讯、阿里巴巴等新兴行业领军者的不断壮大，可以预见中国跻身第四次工业革命潮头不是梦。

--中葡关系：葡萄牙拟发行熊猫债，巩固与中国的经济文化联系

葡萄牙计划成为首个在中国债券市场融资的欧元区国家，从而巩固与中国的经济与文化联系。此举也可能为其他欧洲国家政府开辟新路。

--《综述》中国经济三季度下行压力恐加大，货币政策微调程度取决监管力度

虽然二季度中国经济增速大概率维持较好水平，但面对基建、房地产投资增速不断下滑影响，业内人士认为，三季度中国经济下行压力可能加大，全年则呈现前高后低，而货币政策有望出现一定程度宽松，宽松的程度则取决于监管的力度。

--《特写》发展中国家踏上东方取经路

出发之前，Ahmed Ramy听说了很多关于中国迅速发展的故事，也看到过很多图片和影像资料，当他真正踏足于此，还是被眼前的城市所震撼：高楼密集林立，车龙川流不息。尤其是河北省固安县的参观，让他对中国城市的大手笔规划和建设速度印象深刻。

【金融】

--中国金融：央行报告详述宏观审慎政策框架，给金融体制改革带来指引

中国央行在2017年中国金融稳定报告中详述宏观审慎管理以及中国的实践，其在有关专栏提到，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。这明确强调了央行应在宏观审慎政策管理处于主导位置，给备受关注的中国金融体制改革方向带来指引。

--中国金融：全国金融工作会议7月14日召开，讨论加强监管协调--华尔街日报

道琼斯旗下华尔街日报援引消息人士称，中国将于7月14日（下周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

--中国央行：6月开展SLF操作共467.66亿元人民币，开展MLF操作4,980亿元

中国央行公布，6月开展SLF操作共467.66亿元人民币；开展中期借贷便利操作4,980亿元，期限1年，利率为3.2%。

--中国央行：香港RQFII投资额度扩大至5,000亿元人民币

中国央行发布通知称，经国务院批准，香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至5,000亿元人民币。

--《焦点》中国当局对民间征信的支持力度减弱

中国大型科技公司打造征信平台的行动，最初得到了中国当局的支持，如今则面临来自监管机构的更多阻力。监管者担心民间参与可能威胁到数据安全并形成利益冲突。两名了解相关进展的人士告诉路透，2015年允许阿里巴巴蚂蚁金服和腾讯开发征信系统的中国央行，悄悄地撤回了对此事的支持。

--《独家新闻》中国富商肖建华麾下的明天控股将出售数十亿美元资产--消息

三位知情消息人士对路透表示，失踪的中国富商肖建华旗下的金融帝国要出售其数十亿美元的投资，其中包括在华夏人寿、新华信托、潍坊银行和包商银行的持股。

【固定收益】

--《分析》资金宽松中国央行连三周净回笼，逆回购续停仍显中性姿态

中国央行本周公开市场操作继续空窗，并实现连三周净回笼。跨季后月初压力有限，资金面维持宽松，七天回购加权利率周中跌至2.70%附近，创近两个半月新低，央行连续停做逆回购仍显示货币政策中性姿态。

业内人士并表示，资金面宽松或与上季末财政投放规模较大有关，公开市场到期回笼节奏偏慢，使月初流动性略超预期，但月内仍需警惕逆回购与MLF（中期借贷便利）到期及缴税的扰动。

--《综述》中港债券通火热开场，但大势未改首秀后或面临较长平淡期

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一开闸，开盘伊始交行总行、中信证券等先后晒出编号为第一和第二的成交单；而作为首批债券通一级新债的农发债，三期债首场认购倍数则高达10倍左右，午后境外机构追加专场亦获满额认购，均显示债券通开局火热。

不过除农发一年增发债的标的券收益率随招标结果下行外，二级市场其他现券变化不大，国债期货两个主力合约更双双下跌。交易员认为，在经济基本面和流动性预期没有改变前，只增加境外机构入场渠道的债券通无法改变大势，首秀后可能面临较长的平淡期。

--路透调查：中国7月资金预期仍偏谨慎，债市难脱震荡

2017年第7期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行7月仍将维持基准利率和准备金率不变。经济增长动能虽不强劲，但韧性仍在，整体保持平稳态势；金融降杠杆成效初显，不过长期监管压力犹在，为在稳增长和防风险之间取得平衡，货币政策还需维持中性予以配合。

种种制约因素下，现券6月下旬已现疲态，表明目前尚不具备出现趋势性走强的基础，7月震荡行情仍是主基调，若资金面较预期乐观，收益率曲线有可能继续修复性增陡。

--中国债市：完善做市商和货币经纪制度等稳步推进对外开放--央行副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，下一步央行将按照人民币国际化、资本项目可兑换的总体部署，稳妥推进银行间债券市场的对外开放。内容包括完善做市商和货币经纪制度；丰富利率、汇率衍生工具和加强基础设施建设等。

--路透专访：中港债券通属可控渐进式资本开放，预计初期规模有限--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，跟QDII、QFII以及银行间市场备案后投资中国债市等现有举措相比，中港“债券通”总体是在可控的渠道下渐进进行资本开放，便利化程度大为提高；不过预计初期债券通规模将比较有限，对利率汇率冲击不大。

--中国债市：6月托管量增7,567亿，理财激增致基金增量创新高--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，6月债券托管量净增7,567亿元人民币，期末托管余额为464,400亿元(按债券口径统计)。除商业银行以4,829亿元单月净增量继续领先外，受商业银行理财产品异军突起推动，基金类以3,985亿元增量创下单月新高。

--中国信用债：6月信用债取消发行规模续降至278亿元，为连续第二月减少

据路透不完全统计，6月中国债市共有28只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额277.97亿元人民币，为连续第二个月减少。

--中国证券：上半年在上交所发行地方债近2,000亿，下半年料势头不减

上海证券交易所表示，今年上半年已有1,950.81亿元人民币地方政府债券在该所完成公开招标发行，预计下半年这种势头不减。为改善地方债二级市场流动性，目前各相关方正在积极推动除传统银行、保险等机构以外的投资者，尤其是个人投资者“入市”。

【外汇】

--中国央行：人民币汇率将基本稳定，跨境资本流动继续向均衡收敛--副行长

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜撰文指出，中国经济基本面仍将支持人民币在全球货币体系中的稳定地位，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定，预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛，外汇储备规模也将在波动中逐步趋于稳定。

--中国央行报告：完善人民币汇率市场化形成机制，增强汇率双向浮动弹性

中国央行发布2016年报，在其“完善人民币汇率形成机制”的专栏中提到，将继续坚持市场化取向，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，更多发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，有序完善以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率自动调节国际收支的作用。

【证券/行业】

--中国房地产：碧桂园上半年居国内房企销售榜首，万科和恒大次之--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，上半年碧桂园以2,842.2亿元人民币销售额夺得国内房企销售榜的榜首，万科和中国恒大居第二和第三位。

--中港个股：万科上半年销售额同比增45.8%，过去一个月新增项目20个

中国大型房地产企业--万科发布销售简报称，今年1-6月累计实现销售金额2,771.8亿元人民币，较上年同期的1,900.8亿元增加45.82%；6月单月销售金额491.3亿元，同比增加15.87%。

--中港个股：万科购买广信资产包正式签约，551亿对价八个月内分期支付

中国大型房地产企业--万科公告称，孙公司广州万溪周二正式签约收购广信房产资产包，所需支付的551亿元人民币对价将在八个月内分期支付。

--中国企业：万达集团上半年实现营收1,348.5亿元，同比增12.4%

中国大型地产和娱乐集团--万达集团宣布其半年业绩，上半年公司实现收入1,348.5亿元人民币，完成年度计划的51.1%，同比增长12.4%；其中服务业务收入贡献占比达57.9%，占比进一步提高。

--中国个股：乐视网董事长贾跃亭将辞职，称会还清金融机构、供应商等欠款

在招商银行申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产后，贾跃亭周四早间在其个人微博上发出公开信，恳请给予乐视一些时间，他会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上，周四盘后公告显示，他将辞去乐视网董事长职务。

--汽车产业：戴姆勒和北京汽车将投资50亿元人民币在华生产电动汽车

德国戴姆勒与中国合作伙伴北京汽车股份有限公司已经同意，在2020年前共同投资50亿元人民币(7.35亿美元)，用于在中国生产电动汽车和提供相关基础设施。

--中国新股：下半年A股IPO减速但单体融资额上升，全年料融资2,500亿--PWC

国际会计和咨询机构--普华永道预计，下半年A股首次公开发行（IPO）速度将较上半年明显下降，但单个项目平均融资规模有所上升，预计全年A股IPO融资2,200-2,500亿元人民币。

--中国企业：ofo小黄车完成逾7亿美元E轮融资，阿里、弘毅和中信基金领投

中国共享单车领军企业之一的ofo小黄车宣布，其已完成超过7亿美元的E轮融资，本轮融资由阿里巴巴、联想控股旗下私募基金弘毅投资和中信证券旗下的中信产业基金联合领投，原有投资人滴滴出行和DST持续跟投。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)