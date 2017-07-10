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重温稿--台湾货币市场：资金需求稍升但短率持平，下周宜留意外汇市况变化
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2017年7月10日 / 凌晨12点02分 / 1 个月前

重温稿--台湾货币市场：资金需求稍升但短率持平，下周宜留意外汇市况变化

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 央行14天冲销力度扩大令当日准备转负
    * 下周宜留意外汇市况变化
    * 短票市况仍稳中偏松
    * 债券附买回利率持稳低位

     记者 高洁如
    路透台北7月7日 - 台湾银行间拆款短率周五持平。资金调度人员称，央行14天定存单
冲销量扩大，上日准备数字转为负数。由于外汇市场中外资有走钱迹象，外商和小型银行资
金稍少，但尚未影响宽松的市况。
    
    展望下周，交易人士表示，市况稳中偏松，利率不排除下行的可能，若外汇市场中外资
明显走钱，则可能令目前市况转向，值得留意。
    
    〞今天紧一点，来找钱的人变多。〞一位小型商银交易员说。
    
    他们也说，今日外商和小型银行的资金需求偏高，不过目前宽裕的市况中找钱仍相对容
易，调度平顺。
    
    上日央行收受14天期定存单共1,778.2亿台币，利率在0.23%。比上一次的1,316.50亿多
了461.7亿台币。
    
    台湾央行午后公布，今天发行的七天期定存单金额达1,631亿台币，较上周五的1,463.5
亿增加167.5亿，本周定存单发行余额净增731亿台币。
      
    台币兑美元周五续收创近三个月新低，本周累计贬值0.57%。交易员称，因美
国今晚将公布非农就业数据，午后出口商进场大举抛汇，加上韩元止贬反弹，台币贬幅明显
缩窄。
              
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.610                     30.601   
 台湾加权股价指数<.TWII        10,297.25                  10,368.20    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%              0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.370%              0.177-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.370%              0.270-0.370%
    
    **短票市况仍偏松**
 
    短票方面，交易员指出，大型银行持续供给市场资金，包括拆款和短票市场皆充裕。不
过一大型银行交易员指出，尽管目前开出的买票利率稍高于其他银行，但暂没有调降的打算
。
    
    交易员指出，台股虽在万点以上高位，但散户的融资金额并未明显升高，游资平平。银
行间准备数字上日虽开出负数，不过外商银因汇出资金偏少，令短票利率持平目前水位。
        
    〞现在有外资要走的迹象没错，不过力道还没有强到打乱提期初的宽松的节奏。〞一位
大票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%，同上日。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.362%，区间在0.35-0.40%，
成交量为114.43亿台币；前日加权平均利率在0.361%，区间在0.35-0.38%，成交量为109.83
。
    
    台湾央行周五发行2,730亿台币定存单，发行余额增167亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆1,026亿台币，分别为：周一3,973亿、周二2,162亿、周
三1,263.50亿，及周四和周五各有1,550.50亿及1,550.50亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备负1亿台币，累计至周日超额准备为274亿
台币、加计前期1%的超额准备1,666亿台币。    
     
        
    **债券附买回利率稳于低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，交投平静无波，市况平稳宽裕，利率大
致持稳。
    
    他们表示，投信资金多缺不一，对证券商资金挹注程度不同，但因市况宽松，资金好找
，利率仍稳于低位。　
    
     〞反正季底经过大风大浪，大家也都晕过船了，现在也就一般而已。〞一位大型证券
商交易员说。 
    
    他们也估计，下周虽有不少交割的紧缩因子，但对照宽裕的资金环境应可以平稳过关，
下周利率先看持稳低位不变。　
    
    下周的债券发行档数不少，分别有：周一南亚95亿台币公司债、台电80亿台
币公司债；周二台电发行80亿台币公司债；周三台电发行26亿台币公司债、法国东方汇理银
行五年期绿色债券1.2亿美元；周四有墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元；周五中央
银行发行两年期定存单，金额预计300亿。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平；公债RP利率成交在0.30-0.31%；公司
债RP利率主要落在0.40-0.41%。
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率亦持稳，公债附买回利率在0.26-0.32%；公司
债则在0.29-0.34%。(完)

 (审校 曾祥进)

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