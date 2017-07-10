FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
25 天前
更正-《全球汇市》日圆受利差交易模式打压走弱，日央行重申维持刺激措施
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月10日 / 早上7点47分 / 25 天前

更正-《全球汇市》日圆受利差交易模式打压走弱，日央行重申维持刺激措施

路透新闻部

2 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，第一段和最后一段中的“高位”更正为“低位”)
    * 美非农就业数据显示就业岗位增幅高于预期
    * 日本央行特别日债购买操作施压日圆
    * 非农就业报告公布前，美元多仓减少--IMM

    路透伦敦7月10日 - 日圆兑主要货币周一走弱，兑美元持稳在四个月低位下方，因投资
者进一步押注日本央行温和姿态与西方公债收益率上升趋势的套利机会。
    
    日本央行总裁黑田东彦重申，他决心维持超宽松货币政策，直到通胀稳居2%的目标上方
。            
    
    “利差交易重新流行，这可以从今日上午的日圆走势中看出来，但在叶伦本周发表证词
陈述之前，应该会出现一些盘整，”加拿大皇家银行驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh
表示。
    
    美元/日圆         交投于两个月高位114.30。上周五美国公布了强劲的非农就业报告
。
    
    美国6月就业增长幅度超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场
强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。            
    
    公债收益率最近几周的走势亦出现分化，有利于利差交易者。由于美国收益率上升，10
年期美国公债收益率           与可比日本公债收益率           之差处于两个月最宽水
准。
    
     日本央行上周五力图让日本公债收益率保持在政策目标附近，开展了一次特别市场操
作，并提高了例行日债购买操作规模。            
    
    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美
元净多仓，至2016年5月中以来最低水准。            
    
    随着一些投资者回补仓位，美元兑日圆可能有更多上涨空间。
    
    日圆兑欧元            报130.33，为2016年2月8日以来低位。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1395  1.1400  -0.04  +8.39  1.0513
    美元/日圆                   114.26  113.88  +0.33  -2.23  116.87
    欧元/日圆                   130.20  129.84  +0.28  +5.73  123.14
    美元/瑞郎                   0.9645  0.9638  +0.07  -5.24  1.0178
    英镑/美元                   1.2883  1.2889  -0.05  +4.43  1.2336
    美元/加元                   1.2897  1.2874  +0.18  -3.97  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8040  6.8027  +0.02  -2.42  6.9726
    澳元/美元                   0.7595  0.7605  -0.13  +5.27  0.7215
    新西兰元/美元               0.7270  0.7280  -0.14  +4.74  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0990  1.0988  +0.02  +2.55  1.0717
    欧元/英镑                   0.8843  0.8842  +0.01  +3.82  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6155  9.6049  +0.11  +0.37  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3385  8.3634  -0.30  -3.46  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/张涛/艾茂林; 审校 李春喜/李爽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below