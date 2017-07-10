重温稿-《中国新债预测》国开行五及七年增发债收益率均值4.12%和4.21%

* 招标品种：5/7年固息增发债 * 招标金额：5年：70亿；7年：50亿 * 招标时间：7月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.10%-4.14%；4.18%-4.24% * 预测均值：4.12%；4.21% 路透北京7月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五和七年两期固息债 。路透调查显示，公开市场连续净回笼下，资金虽然整体仍偏松但亦逐渐收敛，且本周地方 债发行较多，一级市场需求料表现一般，考虑返费因素，明日新债定位或大致持平二级，收 益率预测均值落在4.12%和4.21%。 上海一银行交易员说，“明天需求估计一般吧，五年长不长短不短的，七年期限也比较 尴尬，而且这周地方债压力也很大，我感觉一级也好不到哪里去。” 华南一银行交易员亦表示，今天资金感觉还比较松，但慢慢有点收紧了，公开市场一直 没有操作，时间久了市场多少有点影响。 “（明天新债）不是很乐观，加上返费差不多持平二级。”他说。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七年最新收 益率为4.1301%和4.2005%；二级市场上，明日招标新债的标的券170206和170201最新成交约 在4.12%和4.22%。 明日招标两期债为国开行今年第六期 和第一期 的增发 债，票面利率4.02%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第6/1期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 5年：70亿；7年：50亿 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 7月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式)招标 缴款日 7月13日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 分销期 7月12日-7月13日 上市日 7月17日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均为0.10% ----------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)