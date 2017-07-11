更新版 1-台湾货币市场：资金分配不均短率持稳，关注股利发放后资金板块挪移

* 资金分配不均，拆款利率不变 * 票券商缺口小，短票利率仍不易压低 * 关注台积电股利发放后资金板块挪移 * 债券RP市场资金多缺不一，操作略保守 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北7月11日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳；资金调度人员指出，今天市场 资金多缺不一，拆款市场以到期续做为主，利率则维持于上日水准。 他们表示，因近来外资偏向汇出，外商银行可供拆借资金较不充裕，致过去依赖外银拆 入低利率资金的银行顿失依靠，转而向本地银行拆借。 〞资金分配很不平均，外商银行这阵子没有什么钱，有些人之前太依赖外商了，最近 都回头来向本国银行找钱。〞一中型民营银行资调人员说。 票券商方面，资调人员均称，今天资金缺口小，且整体市场资金充沛，缺口很快即补平 ，利率则维持于上日水准，一周大多做在0.36%。 一大型票券商资调人员则说，因下周台积电将发放逾1,800亿台币现金股利， 目前仍无法掌握后续衍生的效果为何，〞还是谨慎一点，因为不知道效应有多大。〞 他解释，台积电外资持股比重约80%，其股利发放后外资是否立刻汇出或是转入再投资 都有待观察；但依以往经验，股利入帐后外资约有一半会汇出，届时资金会将从货币型基金 抽走，进而递延到货币市场，因金额庞大，不得不谨慎应对。 〞看来央行有预想到这一块(股利发放因素)，不会把资金搞的太紧，至少市场两大金主 不会受到影响，但我们还是要小心一点。〞前述大型票券商资调人员说，〞目前看来，外资 会不会大举汇出是最大变数。 但他们说，本月虽有重量级股利发放因素，但应不致重演6月底资金紧俏的情况，资金 水位分布不均恐无免，有需求者必须多花一点时间到市场上找钱。 台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币 ；在这之前台塑化将在下周二(18日)发放571.56亿台币股利；初估7月底前上市柜 公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.593 30.585 台湾加权股价指数<.TWII 10,415.57 10,289.91 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.177-0.370% --两周拆款利率区间 0.290-0.370% 0.200-0.370% **短票利率不易压低** 短票方面，交易员表示，今天资金缺口小且整体资金充裕，银行买票意愿较强，钱很好 找，利率则维持于上日水准。 〞大家买票意愿比较强，但利率不容易下来啦，30天期就在0.36%，月内做在0.35%。〞 一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，上日则在0.35-0.3 7%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.365%，区间在0.35-0.38%， 成交量为70.36亿台币；前日加权平均利率在0.366%，区间在0.35-0.40%，成交量为152.04 亿。 60天短票方面，上日自保成交加权平均利率为0.377%；利率区间在37-38%，成交金额27 .64亿台币；而前日自保成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.40%，成交量105.38亿 台币 台湾央行周二发行2,160亿台币定存单，发行余额减2亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆1,026亿台币，余日各为：周三1,263.5亿，及周四和周 五各有1,550.5亿及2,077亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备76亿台币，累计超额准备为992亿台币、 加计前期1%的超额准备2,384亿台币。 **债券RP市场资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天资金不算充裕，因下周四台积电将发 放股利，在市场不知道届时资金板块会如何挪移之下，操作上开始偏保守，以致资金调度难 度较往常略高一些。 〞下礼拜台积电股利发放后，不知道资金要往哪儿去，目前还没有办法捉出来，我们还 是要小心一点。〞一大型证券商交易员说，〞看得出来大家比较保守了，要稍微花一点力气 才能找到钱。〞 票券商方面，交易员称，今天市场资金多缺不一，投信和寿险公司较缺钱，银行端资金 依旧充沛，市场关注下周台积电等股利发放后市场资金分布状况。 〞今天投信和寿险都走钱，银行端钱还是很多，就是挖东墙补西墙啦，整体来说，钱还 算好调。〞一大型票券商交易员说。 本周有多档债券发行，分别有：周二台电发行80亿台币公司债；周三台电发行26亿台币 公司债、法国东方汇理银行五年期绿色债券1.2亿美元；周四有墨西哥国家电力30年固定利 率债7.5亿美元；周五中央银行发行两年期定存单，金额预计300亿。 下周交割的债券则有：周二(18日)西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准相同；公债RP利率主要成交在0. 30-0.31%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。 大票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率小幅变动，短天期在0.22-0.23%；公债 附买回利率在0.26-0.32%，上日则在0.26-0.38%；公司债主要成交在0.29-0.35%，上日在0. 29-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)