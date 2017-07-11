更新版 1-中国汇市：人民币转为收升，午后结汇突然大增境内外同时转升

* 人民币午后转为收升，向中间价靠拢 * 早盘汇价窄幅整理，机构做大成交量 * 实需购汇依然旺盛，大行提供美元流动性 * 关注美联储主席叶伦半年度听证演说 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月11日 - 人民币兑美元即期周二午后逆转收升。交易员称 ，早盘时段波动区间狭窄，不少机构顺势做大成交量，近期实需购汇较多，大行提供美元流 动性；午后结汇盘突然大增，境内外汇价几乎同时陡升，境内汇价向中间价靠拢。料近期汇 价将在6.80附近持稳，关注美联储主席叶伦半年度听证演说。 他们并表示，监管层推出逆周期因子的目的是不希望贬值预期过度影响市场，因此中期 角度看，人民币仍值得看好，操作上仍可以考虑逢高结汇；今日央行重启逆回购对冲到期量 ，流动性仍较为充沛，长端掉期短暂反弹后持稳。 “今天被CNH骗了，境外（美元）突破上去，外资买了一堆，然后发现砸的时候没有承 接力，价格就崩盘了。”一中资行交易员称，“今天大行一直在offer，不过砸盘（美元） 的时候什么机构都有，外资比较凶。” 亦有外资行交易员表示，汇价短期内应该难出方向，日间操作难度大，押注人民币升值 ，隔夜风险也很大，越来越难做了。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二进一步上涨，兑日圆触及四个月高位，受到 过去两周10年期美债收益率(殖利率)上升25个基点支撑。叶伦将于周三1400GMT在 众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述。 “目前真正的主导因素在于，美国公债实质收益率上升，”伦敦汇率基金Millennium G lobal旗下资产组合投资联席主管Richard Benson称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8 6.8019 0.03% FXS> 中间价 6.7983 6.7964 -0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 272.48亿美 211.78亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 88 日低6.8072 日高6.79 84 今年以来升贬幅度 2.20% 2005年汇改以来升贬 21.71% 幅度 一年期美元/人民币 1045 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8057 6.8066 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9556 6.9635 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8002； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.7526、5.95和8.767。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)