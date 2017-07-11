更新版 1-《全球汇市》美元走软，特朗普长子电邮让市场担忧财政刺激计划恐难推进

* 美元兑日圆由升转跌 * 投资者等待美联储主席叶伦在国会的证词陈述 * 美国消费者物价指数(CPI)将在周五出炉 (新增收盘表格) 路透纽约7月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二下跌，此前美国总统特朗普长子公开电 邮链，显示俄罗斯在去年美国大选前支持其父竞选。 根据特朗普长子周二公开的电邮链，他被告知一位俄罗斯检察官将向他父亲的选举团队 提供民主党总统候选人希拉里的黑材料，作为俄罗斯政府提供支持的一部份。 “至少，这类消息令人担心华府运作将会受阻，政府恐无法推进任何重大议案立法，尤 其是与财政刺激举措相关的立法，”Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner说。 美元指数 盘中触及逾一周低位95.673，日内下挫0.31%。 投资者等待周三和周四美联储主席叶伦在国会就美联储半年度货币政策做证词陈述。 同时，美联储理事布雷纳德表示，只要就业和成长数据保持强劲，美联储应该很快开始 缩减其资产负债表。布雷纳德表示，一旦开始缩表，她将评估通胀状况，然后再决定是否进 一步升息。 “布雷纳德的讲话对美元的帮助也不大，”Esiner表示。 美元兑日圆今日稍早触及四个月高位，受美国公债收益率攀升提振，之后逆转走势，下 跌0.09%至113.93日圆。欧元升至逾一年高位1.1475美元。 加元兑美元 下滑，交易商静待周三加拿大央行公布利率决定。 美元兑新西兰元上涨，因美债收益率不断上升，且商品价格疲软和新西兰信用卡支出数 据令人失望，促使投资者逃离新西兰资产。 英镑兑欧元跌至八个月低位，因英国央行副总裁布罗德班特在此前的讲话中对利率问题 三缄其口，与近期多位英国央行决策者暗示可能不久会升息的言论形成鲜明对照。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1465 1.1399 +0.58 +9.06 1.0513 美元/日圆 113.92 114.03 -0.10 -2.52 116.87 欧元/日圆 130.62 129.96 +0.51 +6.07 123.14 美元/瑞郎 0.9635 0.9655 -0.21 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.2844 1.2875 -0.24 +4.12 1.2336 美元/加元 1.2912 1.2888 +0.19 -3.86 1.3430 美元/离岸人民币 6.8003 6.8055 -0.08 -2.47 6.9726 澳元/美元 0.7634 0.7605 +0.38 +5.81 0.7215 欧元/瑞郎 1.1049 1.1006 +0.39 +3.10 1.0717 欧元/英镑 0.8923 0.8847 +0.86 +4.75 0.8518 新西兰元/美元 0.7223 0.7270 -0.65 +4.06 0.6941 美元/挪威克朗 8.2766 8.3258 -0.59 -4.17 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4947 9.4916 +0.03 +4.50 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3988 8.4288 -0.36 -7.78 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6326 9.6078 +0.26 +0.55 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)