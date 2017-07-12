重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值为3.68%、3.99%和4.15%

* 招标品种：1/3/10年固息增发债 * 招标金额：1/3年：各70亿；10年：140亿 * 招标时间：7月13日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、基金、券商) * 预测区间：3.63%-3.73%；3.93%-4.10%；4.13%-4.18% * 预测均值：3.68%；3.99%；4.15% 路透北京7月12日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一年、三年和10年三 期固息债。路透调查显示，资金面虽略有收敛但整体平稳，市场短期预期仍偏乐观，且在重 要会议召开前政策料维稳为主；今日农发行新债招标结果良好，预计明天新债需求不错，定 位或低于二级，收益率预测均值落在3.68%、3.99%和4.15%。 上海一银行交易员说，“明天需求感觉应该还可以，特别是10年和一年，中端的三年需 求估计没那么好，因为短的（需求好）是因为资金松，长的是赌预期好，中间不管预期也好 ，现实也好，啥都够不着，实际也得占用资金。” 华东一银行交易员亦称，包括金融工作会议和十九大在内的重要会议召开前，需要良好 的环境和氛围，管理层仍会维稳为主，流动性不会大起大落。 “需求差不了，央行的态度最近也转了很多，今天农发（新债）就很不错嘛。”他说。 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、三年、五年和10年期四期 固息债，中标收益率分别为3.7350%、4.0243%、4.0938%和4.2241%，投标倍数为5.35倍、4. 92倍、5.49倍和6.86倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三和10年最 新收益率为3.7774%、4.0417%和4.1921%。二级市场上，明日招标新债中，一年期相近期限 的债券成交在3.75%附近，三年和10年期新债标的券170205和170210最新成交约在4.01%和4. 1750%。 明日招标三期债分别为国开行今年第七期、第五期 和第10期CN170210 =CFXS的增发债，票面利率分别为3.53%、3.88%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第7/5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1/3年：各70亿；10年：140亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 7月13日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月17日； 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 7/14-7/17 上市日 7月19日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)