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更新版 1-中国汇市：人民币续收涨但午后回吐涨幅，贸易数据影响有限
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2017年7月13日 / 上午9点29分 / 22 天前

更新版 1-中国汇市：人民币续收涨但午后回吐涨幅，贸易数据影响有限

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币续收涨，午后回吐部分涨幅
    * 美指偏弱提振市场结汇意愿
    * 较好贸易数据对汇市影响有限
    * 美元续跌有利于人民币预期扭转

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月13日 - 人民币兑美元即期周四续收涨，盘中一度升破6.78元关口，午后回
吐部分涨幅。交易员称，美元指数持续疲弱，人民币中间价续涨，市场结汇意愿亦继续上升，盖过购汇旺季影
响；午后随着购汇增加，汇价回吐部分涨幅。
    
    他们并表示，最新公布的较好中国贸易数据对汇市影响有限，而外部环境整体向好，美联储后续加息预期
减弱，美国总统继续深陷“通俄门”，美元跌势延续，这有利于人民币进一步摆脱贬值预期，后市就算美元有
所反弹，购汇意愿料大不如前。

    “早上有人莫名其妙的砸，午后又有人莫名其妙的买回来，什么机构都有，可能还是美元指数创新低让结
汇变多了吧。”一中资行交易员称，“今天大行在即期市场没怎么出来，但是掉期长端卖得凶。”  

    中国海关公布的6月贸易数据表现较好，以美元计价6月出口同比增11.3%，进口
增长17.2%，均高于路透调查预估中值8.7%和13.1%。但分析人士认为，受地缘政治以及上半年人民币强势影响
，后续进出口增速可能放缓。
    
    全球汇市方面，澳新货币周四成为美元下跌的最大受益者，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶
伦的证词激励全球股市上涨。0740GMT，美元指数跌0.2%，至95.588，此前触及八个月低点95.464。
    
    “我们的数据表明，美国通胀实际再度抬头，”State Street Bank and Trust的管理人士Bart Wakabaya
shi称。“美联储似乎也依然在继续加息的道路上。”
    
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美     今日         上日          升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C    6.7817       6.7875         0.09%
               FXS>                            
   中间价              6.7802       6.7868         0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C  279.84亿美   244亿美元          
               FXT>      元                    
 日内波动幅度(pips)     112       日低6.7869    日高6.7757
   今年以来升贬幅度                                    2.47%
 2005年汇改以来升贬                                   22.04%
               幅度                            
  一年期美元/人民币         910                             
               掉期                            
                                               
                                                     
 离岸人民币市场         今日         上日                   
   CNH即期             6.783        6.7878                  
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.934        6.941                   
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7807；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7591、5.9928和8.7
65。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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