更新版 1-中国汇市：人民币续收涨但午后回吐涨幅，贸易数据影响有限

* 人民币续收涨，午后回吐部分涨幅 * 美指偏弱提振市场结汇意愿 * 较好贸易数据对汇市影响有限 * 美元续跌有利于人民币预期扭转 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月13日 - 人民币兑美元即期周四续收涨，盘中一度升破6.78元关口，午后回 吐部分涨幅。交易员称，美元指数持续疲弱，人民币中间价续涨，市场结汇意愿亦继续上升，盖过购汇旺季影 响；午后随着购汇增加，汇价回吐部分涨幅。 他们并表示，最新公布的较好中国贸易数据对汇市影响有限，而外部环境整体向好，美联储后续加息预期 减弱，美国总统继续深陷“通俄门”，美元跌势延续，这有利于人民币进一步摆脱贬值预期，后市就算美元有 所反弹，购汇意愿料大不如前。 “早上有人莫名其妙的砸，午后又有人莫名其妙的买回来，什么机构都有，可能还是美元指数创新低让结 汇变多了吧。”一中资行交易员称，“今天大行在即期市场没怎么出来，但是掉期长端卖得凶。” 中国海关公布的6月贸易数据表现较好，以美元计价6月出口同比增11.3%，进口 增长17.2%，均高于路透调查预估中值8.7%和13.1%。但分析人士认为，受地缘政治以及上半年人民币强势影响 ，后续进出口增速可能放缓。 全球汇市方面，澳新货币周四成为美元下跌的最大受益者，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶 伦的证词激励全球股市上涨。0740GMT，美元指数跌0.2%，至95.588，此前触及八个月低点95.464。 “我们的数据表明，美国通胀实际再度抬头，”State Street Bank and Trust的管理人士Bart Wakabaya shi称。“美联储似乎也依然在继续加息的道路上。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7817 6.7875 0.09% FXS> 中间价 6.7802 6.7868 0.10% 成交额<CNYSPTVOL=C 279.84亿美 244亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 112 日低6.7869 日高6.7757 今年以来升贬幅度 2.47% 2005年汇改以来升贬 22.04% 幅度 一年期美元/人民币 910 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.783 6.7878 一年期NDF<CNY1YNDF 6.934 6.941 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7807；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7591、5.9928和8.7 65。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)