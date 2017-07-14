更新版 2-中国财政：得益经济回暖上半年财收增长9.8%，下半年收入增幅可能放缓

* 6月公共预算收入同比增长8.9%，支出加速同比增19.1% * 上半年财政收入同比增9.8%；支出增15.8% * 得益于经济回稳向好，财政收入增长较快 * 中央公共预算完成年初预算55.8%；支出为年初预算的48% * 减税降费力度加大及房地产调控等效果显现，影响财政收入增长 (新增财政部发布会对下半年财政收入展望) 路透北京7月14日 - 中国财政部国库司巡视员娄洪周五表示，当前经济运行中积极因素 不断增加，为后期经济进一步稳中向好打下基础，并将对财政收入的增长提供有力支撑。与 此同时，也存在一些制约收入增长的因素，下半年收入增幅可能有所放缓。 他在新闻发布会上并解释称，6月份以后PPI翘尾因素逐月减小，后期PPI同比涨幅可能 进一步回落，价格指数拉动财政增收的作用减弱。随着价格涨幅回落、以及去年下半年基数 提高，企业利润、一般贸易进口等指标增幅预计将会走低。房地产调控政策效应逐步显现， 也将对财政收入增长带来影响。 得益于中国经济回暖的支撑，中国上半年财政收入增幅达9.8%，而支出亦保持快速增长 ，上半年增长15.8%。亦昭示减费降税的积极财政政策无损上半年财政收入保持平稳增长。 财政部官网刊登了新闻发布会实录，娄洪解释称，减税降费政策力度进一步加大。全面 推开营改增试点后，增值税抵扣链条不断完善，企业对新税制的适应性逐渐增强，抵扣会越 来越充分，减税效应将更加明显。 同时，今年以来又陆续出台了多项减税政策，加上全面清理规范政府性基金、取消或停 征部分涉企行政事业性收费等，相关措施将更多在后期形成财政减收。 根据财政部公布的数据，2016年5月至2017年4月，也就是全面推开营改增试点一年来， 累计减税6,993亿元，98.7%的试点纳税人实现税负降低或持平，所有行业税负只减不增的预 期目标已经实现。 财政部稍早公布，今年6月份，全国一般公共预算收入17,082亿元人民币，同比增长8.9 %；6月份，全国一般公共预算支出27,016亿元，同比增长19.1%，支出明显加速。 “总体上看，上半年全国财政收入较快增长，是中国经济运行总体平稳、稳中向好的综 合反映，也是工业品价格上涨、企业盈利状况改善、进口价量齐升等多重因素共同作用的结 果。”财政部网站新闻稿称。 1-6月累计，全国一般公共预算收入94,306亿元，同比增长9.8%；其中，中央一般公共 预算收入43,891亿元，同比增长9.6%，为年初预算的55.8%。 同期，全国一般公共预算支出103,483亿元，同比增长15.8%。其中，中央一般公共预算 本级支出14,196亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算支出89,287亿元，同比增长16.9% 。财政支出进度加快，中央财政支出为年初预算的48%，地方财政支出为年初代编预算的54. 2%，分别比去年同期进度提高0.6个和4.4个百分点。 **上半年财政收入实现较快增长** 娄洪表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势明显。在此基础上，全 国财政收入实现较快增长。 分季度看，一季度增长14.1%，二季度增长6.8%。二季度收入增幅有所回落，主要是上 年基数变化影响。去年全面推开营改增试点前，各地清缴营业税，拉高了收入基数。2016年 4、5月份营业税和改征增值税合计分别增长70.7%和69.5%。 财政增收结构呈现积极变化。从税收增收占比看，上半年，税收收入增收额占财政增收 总额的92.9%，比2016年全年（79.6%）提高13.3个百分点。主要是工业品出厂价格、企业利 润、一般贸易进口、商品房销售额等指标增幅较高带动税收收入较快增长，而同时，清理规 范涉企收费、出台一系列降费措施形成政策性减收，以及上年同期基数较高等导致非税收入 低增长。 从税收增收项目看，上半年，国内增值税（不含改征增值税）、企业所得税、个人所得 税、进口环节税等主体税种都保持两位数增长，增收贡献大多比去年全年有较明显提高。从 税收增收的产业结构看，上半年，第二产业税收和第三产业税收增加额占税收增收总额的比 重分别为47.5%、52.3%，增收贡献相当，与2016年第二产业净减收、第三产业“一枝独秀” 相比有明显改观。 根据财政部公布的数据，上半年国内增值税28,815亿元，同比增长2.2%。其中，受全面 推开营改增试点翘尾减收以及去年同期各地清缴营业税导致的高基数等影响，改征增值税下 降19.4%；受相关产品价格上涨、部分行业销售收入快速增长等影响，工业增值税、商业增 值税分别增长21.9%、30.4%。 企业和个人所得税均保持两位数增长，其中企业所得税21,210亿元，同比增长15.6%。 主要受企业利润较快增长带动。个人所得税6,753亿元，同比增长18.6%。主要是居民收入增 长、财产转让所得增加等带动。 6月份支出增幅则呈现加速态势，达19.1%，与去年6月的增幅相当。显示为确保下半年 经济的平稳增长，财政资金投入也明显加快。 财政部称，今年以来，各级财政部门落实中央、国务院决策部署，实施更加积极有效的 财政政策，推进财政资金统筹使用，及时拨付下达财政资金，切实保障各项重点支出需要。 具体支出方面，教育支出增幅增长17.2%，社会保障和就业支出增长24.6%，债务付息支 出3,075亿元，增长31%。 上半年国有土地使用权出让收入18,836亿元，同比增长34%；相关支出17,392亿元，同 比增长24.9%。 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）： 财政收 财政支出 入 6月 8.9 19.1 5月 3.7 9.2 4月 7.8 3.8 3月 12.2 25.4 2017年1-2 14.9 17.4 月 2016年全年 4.5 6.4 11月 3.1 12.2 10月 5.9 -12.5 9月 4.9 11.3 8月 1.7 10.3 7月 3.3 0.3 6月 1.7 19.9 5月 7.3 17.6 4月 14.4 4.5 3月 7.1 20.1 1-2月 6.3 12 2015年全年 8.4 15.8 11月 11.4 25.9 10月 8.7 36.1 9月 9.4 26.9 8月 6.2 25.9 7月 12.5 24.1 6月 13.9 13.9 5月 5 2.6 4月 8.2 33.2 3月 5.8 4.4 2015年1-2 3.2 10.5 月 2014年全年 8.6 8.2（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯/乔艳红)