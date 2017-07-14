更新版 1-中国汇市：人民币震荡收贬，全国金融工作会议期间市场交投谨慎

* 人民币震荡收贬，中间价则调升 * 美指低位持稳，市场等待美国通胀数据 * 结售汇相对均衡，后续人民币料相对稳定 * 全国金融工作会议期间市场交投谨慎 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月14日 - 人民币兑美元即期周五震荡收贬。交易员称，美元指数低位盘整， 早盘人民币随中间价小升，午后回吐涨幅；在岸即期市场结售汇相对均衡，客盘购汇需求暂时被抑制。第五次 全国金融工作会议即将召开，市场交投情绪相对谨慎，成交缩量。 他们并表示，市场购汇用于分红等实需仍在，后续走势或有所反复。市场在等待晚间美国通胀数据，以寻 找后续美联储加息线索。 “大型会议时汇价不会有大幅波动，整体平稳。”一中资行交易员称，“最近人民币可能涨的动力会大一 些，美元最近低位横盘，加息预期也比较弱，对美元比较不利。” 亦有外资行交易员表示，今日市场相对均衡，购汇盘子也不大，不需要大行出手。 道琼斯旗下华尔街日报上周援引消息人士称，中国将于7月14日（周五）召开全国金融工作会议，讨论加 强金融监管协调工作。 大型投行--法兴银行中国经济师姚炜周五称，预计人民币兑美元汇率年内将保持稳定，今年底预测值为6. 92，明年还有小幅贬值，但从2019年后将逐渐脱离贬值周期。 全球汇市方面，日圆兑澳元等高收益货币周五处于守势，本周重要决策人士发表了偏鸽派讲话，印证了市 场关于加息或将非常缓慢的预期。 “经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度 也相当高，美元可能出现大幅震荡。”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7842 6.7817 -0.04% FXS> 中间价 6.7774 6.7802 0.04% 成交额<CNYSPTVOL=C 218.57亿美 279.84亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 66 日低6.7848 日高6.7782 今年以来升贬幅度 2.44% 2005年汇改以来升贬 22.00% 幅度 一年期美元/人民币 955 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7832 6.7817 一年期NDF<CNY1YNDF 6.928 6.933 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7814；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7391、5.9867和8.7 848。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)