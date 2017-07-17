重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周升值0.23%。本周美元指数低位盘整，一些机构自营头寸转而做多人民币，市场上结汇头寸有所增加；此外，传统购汇旺季中，大行适度提供美元流动性，人民币汇率在震荡中保持坚挺。而掉期市场上由于大行在长端的卖压较大，掉期曲线继续下移。 公开市场操作: --中国银行间债市当周流动性稍有显紧，央行即重启逆回购并超量续做MLF，全口径净投放逾千亿稳定市场情绪。业内人士称，在M2增速连续下行降杠杆已见成效背景下，央行继续以多工具组合支撑资金面，若经济形势没有大变化，短期内货币政策预期仍将维持稳定。

他们并表示，虽然本次MLF（中期借贷便利）续做规模已够涵盖全月到期量，但若下半月年度缴税压力大，不排除会再进行操作的可能。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率小幅下跌，央行重启逆回购并超量续做MLF，积极对冲下资金面优于预期，流动性向好刺激现券偏强，新债发行亦多有向好，6月进出口、新增贷款等数据超预期打压不大。不过后市观望情绪仍浓，关注金融工作会议等消息。

票据: --中国票据市场转贴利率当周止住大跌趋稳，因经历快速下行后，买气减弱转为观望。期限利率方面，年内到期短票普遍低于半年和足年，长短倒挂现象不复存在。

股市: --中国股市沪综指当周继续小幅盘升，收至三个月新高。近期市场热点切换频繁，表现出非常明显的“二八效应”，金融板块是最近市场上涨的重要推动力。另外新股发行速度依然较快，对高估值的小盘股相对利空，因此创业板本周连续调整。近期未见大规模新增资金入场，存量资金博弈的行情特点料将持续。(完) (整理 李宏薇/张晓翀/吕雯瑾/孙琦子; 审校 张喜良)