重温稿-美国股市：道指和标普500指数创下纪录最高收位，因美国升息前景减弱

* 摩根大通，富国银行和花旗公布季报后下跌

* 6月CPI不及预期

* 6月零售销售连续第二个月下跌

* 道指收升0.39%，标普500指数涨0.47%，纳斯达克指数升0.61%

路透7月14日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周五均创下纪录最高收位，此前公布的经济数据疲弱，降低了对美国今年再次加息的预期。

尽管摩根大通等大行公布的季度业绩好于华尔街分析师的预期，但金融股走低，限制了大盘日内涨幅。

数据显示，美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，令对美国第二季经济成长强劲的预期减弱。

State Street Global Markets北美宏观策略部门主管Lee Ferridge说，经济数据直指在相对宽松政策下经济表现持续平平，显然宽松政策过去几年扶助了市场。所以市场担忧的是，这势头是否会持续。

在数据公布后，市场预期美国12月升息的机率为48%，低于周四尾盘的55%。

美联储主席叶伦在本周稍早表示，在通胀持续偏低的情况下，未来可能逐步升息。

标普金融股下跌0.5%，是标普500指数中唯一下跌的板块。

道琼工业指数收升84.65点，或0.39%，至21,637.74点；标准普尔500指数涨11.44点，或0.47%，至2,459.27点；纳斯达克指数升38.03点，或0.61%，至6,312.47点。

CBOE波动率指数触及1993年12月来最低收位。

本周，道琼工业指数升1.1%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数上升2.6%。

纳斯达克指数本周周线百分比升幅是年内最大。

中小盘Russell 2000指数也触及纪录最高收位。该指数今年表现不及标普500指数。

美国四大银行公布的季度业绩好于分析师预期。不过，分析师称，投资者指望看到更好的业绩，和听到银行高管对银行前景有更好的看法。

摩根大通跌0.9%，花旗下滑0.4%，富国银行下跌1.1%。

“金融股在过去几周表现很强劲。股价在业绩公布后略为回落，但之后，要认为季度表现良好，你才会买入，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

金融股本周下跌0.7%，之前一周周线升1.5%。

美银，高盛和摩根士丹利将在下周公布业绩。分析师预期标普500指数成份股企业第二季盈利同比上升8.1%。根据汤森路透，第一季盈利表现为2011年来最好。

投资者将密切关注公司盈利，以研判在通胀温和及近期经济数据好坏不一的情况下，股市估值偏高是否得到支持。

亚马逊上涨0.1%。一美国众议院民主党议员要求就亚马逊收购全食超市将对消费者造成的影响举行听证。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.54:1；纳斯达克市场为1.29:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约53亿股成交，过去20日的平均日成交量67亿股。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)