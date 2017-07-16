重发-美国经济：CPI连续四月逊于预期，投资者对美国通胀前景兴致遇挫

(重发补充遗漏段落)

路透纽约7月14日 - 投资者通胀预期周五受挫，因美国政府公布的消费者物价指数(CPI)连续第四个月低于分析师预估，进一步远离美国联邦储备理事会(美联储/FED)2%的目标。

CPI再次疲弱，令人担忧美联储是否会实施2017年的第三次升息。

由于基本没有迹象显示经济中存在物价上行压力，通胀保值债券(TIPS)的表现落后于公债。此前政府称上月CPI持平，路透调查分析师原本预估增长0.1%。

“美联储离(通胀目标)越来越远了，”Western资产管理公司的投资组合经理Fred Marki说。“虽然今年稍早增长有所好转，但这并未传递到通胀层面。”

今年2月时，CPI同比升高2.7%，创五年最大升幅，到6月便回落到1.6%，为2016年10月以来最小升幅。

以TIPS与一般公债收益率之差来衡量的投资者通胀预期已经萎缩35个基点，因汽油与手机服务价格下降导致CPI表现下滑。

根据Tradeweb和路透数据，尾盘时10年期损盈平衡通胀率为1.77%，较周四收盘下跌0.5个基点，该指标即10年期TIPS和常规10年期公债的收益率差。

6月CPI报告公布后不久，10年期TIPS损盈平衡通胀率跌逾3个基点。

据彭博和巴克莱编制的指数，TIPS年内迄今总回报率为0.77%，不及一般公债1.68%的回报。

虽然再次疲弱的CPI数据进一步削弱了TIPS的前景，但投资者并不准备放手。

尽管通胀走软，但侧重TIPS的基金持续享有资金流入。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)称，截至7月12日当周，该类资金资产增至632亿美元，创近15年最高。

“我们不会见到TIPS市场遭受重创，”Western资产管理的Marki说。“未来一到两季，TIPS可能都会坚守阵地。”(完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)