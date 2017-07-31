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更新版 1-中国数据：7月官方制造业和非制造业PMI双回落，总体态势保持平稳
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2017年7月31日 / 凌晨1点49分 / 5 天前

更新版 1-中国数据：7月官方制造业和非制造业PMI双回落，总体态势保持平稳

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 7月官方制造业PMI回落至51.4，比上月回落0.3个百分点
    * 7月官方非制造业PMI54.5，比上月回落0.4个百分点
    * 四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大

 (新增更多细节和官方解读)
    路透北京7月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的7月官
方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳
态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。
    
    宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)51.4，该数值也
低于路透调查预估中值51.6。从去年8月起至今，该指标已连续一年处于扩张区间。 
    
    国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，调查结果显示，受产能过剩、结
构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间
，低于制造业总体水平。
    
    此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。
    
    分企业规模看，大型企业PMI为52.9%，比上月上升0.2个百分点，连续两个月回升；中
型企业PMI为49.6%，比上月下降0.9个百分点，落至临界点以下；小型企业PMI为48.9%，比
上月下降1.2个百分点，低于临界点。

 　 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配
送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
    
    
      **PMI双双保持平稳**    
    
    赵庆河指出，今年以来制造业PMI一直保持在51-52的运行区间，总体走势平稳。本月虽
然供需持续扩张，但增速减缓，由于近期全国大范围持续晴热高温、部分地区遭受暴雨洪涝
灾害，一些企业例行设备检修，制造业生产活动有所放缓。
    
    进出口保持增长，但涨幅收窄。7月新出口订单指数和进口指数为50.9%和51.1%，分别
比上月回落1.1和0.1个百分点，均连续位于扩张区间。企业继续加大采购力度，价格指数双
双上升。
    
    市场预期持续向好。7月生产经营活动预期指数为59.1%，比上月提高0.4个百分点，连
续3个月上升，为今年次高点，高于去年同期3.3个百分点，表明企业对未来发展的信心进一
步增强。
    
    另外，7月份非制造业PMI，虽比上月回落0.4个百分点，但与上半年均值基本持平，且
持续位于54.0%以上的较高景气区间，非制造业继续保持稳中向好的发展势头。
    
    从行业大类看，邮政快递、电信广播电视和卫星传输、互联网及软件信息技术服务等行
业商务活动指数均连续位于60.0%以上的高位景气区间，业务总量实现快速增长。
    
    同时，与暑期旅游消费相关的铁路运输、航空运输、住宿餐饮和生态保护及环境治理等
行业商务活动指数环比均有所上涨，经营活动较为活跃。道路运输、房地产、居民服务及修
理等行业商务活动指数位于收缩区间，业务总量有所回落。
    
    从市场预期看，业务活动预期指数为60.4%，高于上月0.4个百分点，连续3个月上升，
为年内次高点，企业对行业发展持续保持乐观。
    
    建筑业景气度高位提升。随着重点领域投资力度不断加强，基础设施投资持续高位运行
，今年以来建筑业企业生产保持快速增长，本月商务活动指数为62.5%，比上月上升1.1个百
分点，为近年来高点。
    
    从市场需求看，新订单指数为56.0%，高于上月0.6个百分点，市场需求稳定增长，建筑
业有望继续保持较快发展。    
    

  下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):
 7月    6月   5月   4月   3月    2月   17年1月  16年12   11月  10月  9月   8月   7月
                                                月                               
 51.4   51.7  51.2  51.2  51.8   51.6  51.3     51.4     51.7  51.2  50.4  50.4  49.9
 
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。
通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
    
    过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
 7月   6月   5月   4   3月   2月   17年1  16年12  11月  10月  9月   8月   7月
                   月              月     月                              
 54.5  54.9  54.5  54  55.1  54.2  54.6   54.5    54.7  54.0  53.7  53.5  53.9
 
    非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指
数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、
业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济
收缩。（完）

 (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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