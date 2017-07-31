重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.08%、4.18%

* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 招标金额：1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 * 招标时间：8月1日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、基金、券商) * 预测区间：3.52%-3.70%；4.04%-4.10%;4.16%-4.22% * 预测均值：3.59%；4.08%；4.18% 路透上海7月31日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五、10年期固息 债。路透调查显示，月末最后一日资金面超预期紧张，现券收益率整体上行，但跨完月后， 预计明日资金面与市场情绪将有所稳定，三期国开债中标收益率料接近二级，预测均值分别 落在3.59%、4.08%和4.18%。 “一天都跟在打仗似的，明天跨完月，市场应该能好一点吧，”华北一银行交易员称。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10年最 新收益率分别为3.6927%、4.1559%和4.2277%。 中国农业发展银行周一下午招标增发的三年和五年两期固息金融债，中标收益率分别为 3.9994%和4.1059%，投标倍数为5.15倍和4.56倍。 上述三期债为该行今年第七期 、第六期 和第10期<CN1 70210=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.53%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 首场招标时间 8月1日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8月3日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 8/2-8/3 上市日 8月7日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年 无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)