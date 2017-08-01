更新版 1-台湾货币市场：月初短率回归低档整理，月底一过资金情势更显宽裕

* 短率回归低档整理 * 月底一过资金更显宽裕 * 短票/RP利率区间偏跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月1日 - 台湾银行间拆款短率周二略见回落。资调人员表示，月底一过资金 情势更显宽裕，短率回归月初利率水准，且本提存期最后交易日(周四)存单到期量高逾8,60 0亿台币，将增添银行间旬底资金去化压力，近期短率料稳中趋跌。 他们指出，今日大行与票券商承作一周拆款利率纷纷降至0.36-0.37%，其他银行为消化 资金也以较低利率抢市，但资金需求并不多，感觉市场普遍多钱，期待央行冲销银行间过剩 资金，并观察周四联发科等现金股利发放的资金分配情形。 〞很多银行钱都消不出去，前一天就打电话来预约，还不只一家是好几家。〞一位大型 票券交易员说。 至于现金股利发放变数方面，本周余日仍有周四联发科、台湾大将 分别发放150.3亿台币、152.44亿台币，周五也有台化、远传各分别发 放328.2亿台币、122.2亿台币。 本地时间17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.256 30.227 台湾加权股价指数<.TWII 10,437.29 10,427.33 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.187-0.280% 0.186-0.280% --一周拆款利率区间 0.187-0.370% 0.186-0.390% --两周拆款利率区间 0.310-0.375% 0.330-0.400% **短票利率趋跌** 短票方面，大型票券商交易员表示，月初资金缺口不大，成交以到期续作为主，今日成 交30天短票仍属月内短票，利率落在0.34-0.36%，明起承作30天短票才为跨月短票，利率则 在0.36-0.37%。 他们指出，月初整体资金情势偏松，银行间买票意愿提高，短票利率暂靠向低位，并有 趋跌空间。 〝没有缺口，今天只能挡钱。〞一位票券交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.36-0.46%， 成交量为38.06亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.45%，成交量为73.37亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.38%，利率区间就在0.38%，成交量为14.39 亿台币；前日加权平均利率在0.375%，利率区间在0.30-0.385%，成交量为54.77亿。 台湾央行周二发行796.5亿台币定存单，发行余额增3.7亿台币。 本周央行到期定存单金额共1兆3,981.3亿台币；本周余日落点分别为：周三793亿、周 四8,656.50亿及周五2,454亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备346亿台币，累计超额准备达1兆955亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆2,347亿台币。 **RP利率区间偏跌** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，由于月初银行端、寿险端资金偏多，今日 澳洲国民银行发行30年零息债6.55亿美元，并无碍资金调度，带动RP利率区间偏跌 。 他们并称，尽管今日投信端资金仍分配不均，但银行端及寿险端资金供给无虞，RP利率 交投靠向低档，但须留意有银行以较高利率抢食RP利率。 〞今天钱很多，月初都是这样。〞一位大型券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，近日外资汇入，外商银行对公债RP需求增温，带动公债RP利 率微跌，月初RP利率仍将续在低档盘旋。 本周台币公司债还本情况有周三(8/2)台积电公司债还本99亿台币；交割方面则有周五( 8/4)央行发行1,700亿台币一年期定存单。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率靠向区间低档，公债RP利率主要成交在0.30 -0.31%，少数成交0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，少数成交0.42%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率较上日微跌，短天期在0.22-0.23%； 一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司 债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完) (审校 林高丽)