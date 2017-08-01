重温稿-《中国新债预测》一年和10年新发国债中标利率均值为3.38%和3.63%

* 招标品种：财政部1/10年新发国债

* 招标金额：各360亿元人民币

* 招标时间: 周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、保险、券商)

* 预测区间：3.32%-3.45%；3.59%-3.66%

* 预测均值: 3.38%、3.63%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月1日 - 中国财政部周三将招标新发一年和10年固息国债。路透调查显示，今日虽为月初，但资金面紧张势头仍缓解有限，午后国债期货跌幅扩大，现券收益率亦震荡上行；预计明日新发国债定位接近二级，中标利率预测均值分别为3.38%和3.63%。

但从调查机构来看，明日资金面变化情况仍存不确定性，因此一年期品种较10年期分歧明显加大。

“应该需求还可以吧，最近一级还行，二级倒是有点弱。”上海一银行交易员称，如果明天资金还是偏紧，估计一年期品种需求会更差一些。

中债国债到期收益率曲线显示，一年和10年期最新收益率为3.3974%和3.6260%。二级市场上，剩余期限近10年的国债170010券最新成交在3.6250%，剩余期限近一年的国债170009券成交在3.40%。

不过北京一银行交易员表示，虽然最近资金面一直偏紧，但是现券二级收益率也没有上行非常明显，而且估计跨完月末流动性压力可能逐步释放，资金有可能会宽松下来。

银行间市场周二早盘资金面仍然偏紧，临近午段大行略有融出，但未改整体紧势。交易员表示，央行公开市场投放仅仅对冲到期，令市场情绪谨慎，资金供给偏少，后续仍需关注逆回购操作情况，不过月初之际料资金随后会有所改善。

明日两期债分别为财政部今年第17期和第18期新发国债，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

两期国债均自8月3日开始计息，招标结束至8月3日进行分销，8月7日起上市交易。

标位限定上，一年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)