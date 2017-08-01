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4 天前
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元放量收升创逾九个半月新高，仍应择机结汇
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2017年8月1日 / 上午9点14分 / 4 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元放量收升创逾九个半月新高，仍应择机结汇

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币收升，并双双刷新逾九个半月新高
    * 美指疲弱进一步打击市场持汇意愿
    * 市场交投兴趣浓厚
    * 美指若技术性反弹，则是结汇良机

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海8月1日 - 人民币兑美元即期周二放量收升，并与中间价双双刷新
逾九个半月新高。交易员称，隔夜美元指数再刷15个月新低，进一步打击市场的持汇意愿，
午后美指低位盘整，人民币基本跟随美指宽幅波动，市场弹性明显上升，交投兴趣浓厚。
    
    他们并表示，短期看美国温和通胀以及政治不确定性仍继续困扰美元指数，只是近期美
指跌速过快，后续可能出现技术性反弹；但若美元基本面缺乏实质性利好，这对境内的持汇
机构而言，美指反弹将是逢高结汇的时机，年度角度看人民币升值将是大概率事件。
   
    “市场就跟遛狗一样，现在狗跑得太high了，收不住，”一中资行交易员称，“除非(
美国总统)特朗普能把税改落地，否则我是不看好美元，下跌时人人都要去踩一脚。”
    
    另一中资行交易员亦认为，美元弱势程度超出市场预期，机构自营基本紧盯美指操作，
“如果美元还跌，人民币到6.7可能性比较大的，但价格慢慢下来，机构肯定也会逐渐TP(止
盈)，估计美元对人民币跌势也会放缓。”

    全球汇市方面，美元指数周二小涨，但仍相当接近14个月低点，因投资人进一步押注华
府政局动荡将会冲击美联储年内再度升息前景。根据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工
具，预期美联储年内再度升息25个基点的概率已从上月的50%降至47%左右。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                    今日           上日          升贬
             即期成交价格               6.7194         6.729         0.14%
                   中间价               6.7148         6.7283        0.20%
             成交额                  265.03亿美元   234.35亿美元        
                 日内波动幅度(pips)       68         日低6.7222    日高6.7154
                   今年以来升贬幅度                                     3.42%
             2005年汇改以来升贬幅度                                    23.17%
              一年期美元/人民币掉期           950                            
                                                                   
                                                                        
 离岸人民币市场                          今日           上日                 
                   CNH即期              6.7248         6.7273                
            一年期NDF                   6.8515         6.858                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7189
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.9411元、6.0963元和8.8709元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/乔艳红)

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