更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价缩量小跌，关注中美可能的贸易摩擦

* 人民币收盘缩量小跌，与中间价均脱离逾九个半月高点 * 收盘前后美指下跌小幅提振人民币多头人气 * 关注中美可能的贸易摩擦 * 若美元阶段性反弹，反而是结汇时机 (新增评论和收盘报价) 路透上海8月2日 - 人民币兑美元即期周三收盘随中间价缩量小跌，并与中 间价双双脱离逾九个半月高点。交易员称，人民币兑美元和离岸CNH均紧随美元指数波动， 收盘前后美指下探本轮调整低点，小幅提振人民币多头人气；近期中美两国贸易摩擦“口水 战”升级，如果进入实质性对抗，或影响对人民币表现，需重点关注。 他们并表示，从交易角度看，近期美元连跌推升人民币汇率，对持汇企业而言缺乏入场 机会，接下来如果美元能有一定幅度反弹，反而会是结汇时机；而一旦美元出现阶段性反弹 ，人民币跌幅较小时甚至继续上涨，估计恐慌结汇就会来临。 “现在市场比较均衡，但到最后会从贬值背离到升值背离，恐慌盘一出来，那些反应慢 的，总归是有人‘要死’的，”一中资行交易员称。 另一外资行交易员表示，美元持续低迷，基本面技术面均缺乏支撑，如果美元不反弹， 抄底购汇还是可能被打脸。 美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法 ，目前已接近做出决定。 全球汇市方面，美元周三持稳，中止近期连续跌势，因投资者继续解除针对美元的空头 押注，尤其是兑新西兰元和加元。 对于中国和美国贸易摩擦的担忧也打击大宗商品相关货币，这些货币今年以来受到强劲 资金流入支撑。在伦敦盘初，欧元是美元基本全线走强的唯一例外。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.7219 6.7194 -0.04% 中间价 6.7205 6.7148 -0.08% 成交额 206.73亿美元 265.03亿美元 日内波动幅度(pips) 88 日低6.7284 日高6.7196 今年以来升贬幅度 3.39% 2005年汇改以来升贬幅度 23.13% 一年期美元/人民币掉期 976 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7268 6.7316 一年期NDF 6.859 6.8615 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7248 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.9576元、6.0697元和8.8943元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/林高丽)