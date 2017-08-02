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9 天前
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价缩量小跌，关注中美可能的贸易摩擦
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2017年8月2日 / 上午9点13分 / 9 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价缩量小跌，关注中美可能的贸易摩擦

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币收盘缩量小跌，与中间价均脱离逾九个半月高点
    * 收盘前后美指下跌小幅提振人民币多头人气
    * 关注中美可能的贸易摩擦
    * 若美元阶段性反弹，反而是结汇时机

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海8月2日 - 人民币兑美元即期周三收盘随中间价缩量小跌，并与中
间价双双脱离逾九个半月高点。交易员称，人民币兑美元和离岸CNH均紧随美元指数波动，
收盘前后美指下探本轮调整低点，小幅提振人民币多头人气；近期中美两国贸易摩擦“口水
战”升级，如果进入实质性对抗，或影响对人民币表现，需重点关注。
    
    他们并表示，从交易角度看，近期美元连跌推升人民币汇率，对持汇企业而言缺乏入场
机会，接下来如果美元能有一定幅度反弹，反而会是结汇时机；而一旦美元出现阶段性反弹
，人民币跌幅较小时甚至继续上涨，估计恐慌结汇就会来临。
   
   “现在市场比较均衡，但到最后会从贬值背离到升值背离，恐慌盘一出来，那些反应慢
的，总归是有人‘要死’的，”一中资行交易员称。
    
    另一外资行交易员表示，美元持续低迷，基本面技术面均缺乏支撑，如果美元不反弹，
抄底购汇还是可能被打脸。

    美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法
，目前已接近做出决定。
    
    全球汇市方面，美元周三持稳，中止近期连续跌势，因投资者继续解除针对美元的空头
押注，尤其是兑新西兰元和加元。

    对于中国和美国贸易摩擦的担忧也打击大宗商品相关货币，这些货币今年以来受到强劲
资金流入支撑。在伦敦盘初，欧元是美元基本全线走强的唯一例外。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                    今日          上日          升贬
             即期成交价格               6.7219        6.7194        -0.04%
                   中间价               6.7205        6.7148        -0.08%
             成交额                  206.73亿美元  265.03亿美元        
                 日内波动幅度(pips)       88        日低6.7284    日高6.7196
                   今年以来升贬幅度                                    3.39%
             2005年汇改以来升贬幅度                                   23.13%
              一年期美元/人民币掉期           976                           
                                                                  
                                                                       
 离岸人民币市场                          今日          上日                 
                   CNH即期              6.7268        6.7316                
            一年期NDF                   6.859         6.8615                
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7248
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.9576元、6.0697元和8.8943元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良/林高丽)

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