重温稿-台湾货币市场：资金宽裕令短率盘旋低档，关注明日一年期定存单标售

* 短率盘旋低档，市场资金宽裕 * 关注明日一年期定存单标售 * 短票/RP利率持平区间 记者 詹静宜 路透台北8月2日 - 台湾银行间拆款短率周三持续盘旋低档。资调人员表示，近期外商 银行资金偏多，拆出意愿明显提高，使月初资金情势更显宽裕，惟资金去化管道有限，推估 明日标售一年期定存单得标利率将连八月走低。 他们指出，月初银行间资金水位偏高，但需求疲软，且周四本提存期最后一日央行存单 到期量较大，下半周将会延续资金充裕情势，带动便宜资金满溢，并有赖央行冲销银行间过 剩资金。 〞外资钱很多，昨天很多，今天又更多，到处问要不要拿钱。〞一位大型银行交易员说 。 台湾央行周四将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示，本次一年期定存 单加权平均得标利率中值料落在0.46-0.475%，较前次标售均标0.479%微跌。 至于现金股利发放变数方面，本周余日仍有周四联发科、台湾大将 分别发放150.3亿台币和152.44亿台币，周五也有台化、远传各发放328 .2亿台币和122.2亿台币。 本地时间17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.252 30.256 台湾加权股价指数<.TWII 10,519.27 10,437.29 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.260% 0.187-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.360% 0.187-0.370% --两周拆款利率区间 0.360-0.370% 0.310-0.375% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，由于月初短票量能有限，成交以到期续作为主，今 日起承作30天短票即为跨月短票，利率仍在既有区间不变。 他们指出，提存期底银行间持续微调多余资金，但市场需求疲弱，银行间资金去化不易 ，月初短票利率有望稳中趋跌。 〝月初到单量不多，不好意思跟人家杀价。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.37%，成交量为9.5亿台币； 前日加权平均利率在0.373%，区间在0.36-0.46%，成交量为38.06亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.374%，利率区间在0.37-0.38%，成交量为16 .47亿台币；前日加权平均利率在0.38%，成交量为14.39亿。 台湾央行周三发行797亿台币定存单，发行余额增4亿台币。 本周央行到期定存单金额共1兆3,981.3亿台币；本周余日落点分别为：周四央行定存单 到期8,656.5亿，周五则为2,454亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备493亿台币，累计超额准备达1兆1, 487亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,879亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，近日台债成交量能不大，券商间资金缺口 偏小，RP交投以到期续作为主，利率则略靠向区间低位。 他们并称，今日整体资金情势偏松，又有台积电公司债还本99亿台币，让资金更加充裕 ，短线RP利率料续在低档区间盘整。 〞月初资金都蛮松的，我们也没什么需求。〞一位大型券商交易员说。 本周余日台币交割方面仍有周五(4日)央行发行1,700亿台币一年期定存单。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在 0.31%；公司债RP利率主要区间则落在0.40-0.41%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%； 一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司 债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完) (审校 张喜良/林高丽)