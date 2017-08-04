FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
更正-中国新债：国开行下周二将发行至多300亿四期债，期限3/5/7/10年(8月3日)
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月3日 / 凌晨2点21分 / 1 天前

更正-中国新债：国开行下周二将发行至多300亿四期债，期限3/5/7/10年(8月3日)

路透新闻部

2 分钟阅读

 (更正：内文表格中10年期增发债发行量“150亿元”有误，应为“140亿元”)
    路透上海8月3日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(8日)招标增发
至多300亿元人民币四期固息债，期限包括三、五、七、10年。
    
    上述三期债为该行今年第五期               、第六期               、第一期CN1
70201=CFXS和第10期               的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%、3.85%和4
.04%。
    
    具体发行条款如下：
    
                    2017年第5/6/7/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限        3年：50亿；5年：70亿；
                    7年：40亿；10年：140亿
    期限/计息方式   3/5/7/10年固息
    首场招标时间    3/5/7年：8月8日9:30-10:30
                    10年：8月8日9:30-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8月10日
    起息日          3/5年：2017/4/17；7年：2017/1/9
                    10年：2017/4/10
    分销期          8/9-8/10
    上市日          8月14日
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below