更正-中国新债：国开行下周二将发行至多300亿四期债，期限3/5/7/10年(8月3日)

(更正：内文表格中10年期增发债发行量“150亿元”有误，应为“140亿元”) 路透上海8月3日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(8日)招标增发 至多300亿元人民币四期固息债，期限包括三、五、七、10年。 上述三期债为该行今年第五期 、第六期 、第一期CN1 70201=CFXS和第10期 的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%、3.85%和4 .04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/7/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 3年：50亿；5年：70亿； 7年：40亿；10年：140亿 期限/计息方式 3/5/7/10年固息 首场招标时间 3/5/7年：8月8日9:30-10:30 10年：8月8日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8月10日 起息日 3/5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 10年：2017/4/10 分销期 8/9-8/10 上市日 8月14日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)