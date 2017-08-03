更新版 1-台湾货币市场：旬底短率徘徊低档，一年期定存单标售结果符合市场预期

* 旬底短率徘徊低档 * 一年定存单标售符合预期 * 短票利率趋跌，RP更则持平 (更新拆款及央行定单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月3日 - 台湾银行间拆款短率周四徘徊低档。资调人员表示，今日为提存期 底最后交易日，央行定存单到期量高逾8,600亿台币，令市场资金宽裕，短率盘旋既有区间 低位，一年期定存单标售均标也一如预期连续第八个月下滑。 他们指出，多数银行资金水位偏高令周三超额准备攀升，今日又有联发科、台湾大发放 合计逾300亿台币现金股利，整体市场资金情势明显偏松，带动拆款短率盘旋低档、短票利 率区间偏跌。 〞今天更平，根本没什么电话来要钱。〞一位大型银行交易员说。 台湾央行今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.460%。该结果符 市场预估的0.46-0.475%，较前次标售均标0.479%走跌1.9基点。高标则在0.470%。 至于现金股利发放变数方面，今日有联发科、台湾大分别发放150. 3亿台币和152.44亿台币，周五也有台化、远传各发放328.2亿台币和12 2.2亿台币。 本地时间18:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.227 30.252 台湾加权股价指数<.TWII 10,469.88 10,519.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.183-0.260% 0.184-0.260% --一周拆款利率区间 0.183-0.360% 0.184-0.360% --两周拆款利率区间 0.310-0.360% 0.360-0.370% **短票利率趋跌** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日银行间买票去化资金需求仍在，但票源并不充 足，短票利率仍持在区间并靠向低位。 他们指出，旬底银行买票需求踊跃，多提前预框短票，使短票利率略见修正压力， 跨 月短票主成交已跌向0.36%。 〝旬底很多银行急着丢钱，利率还有往下走的机会。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致持平上日区间 ，而交投则靠向区间低位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.368%，区间在0.34-0.38， 成交量为75.96亿台币；前日加权平均利率在0.37%，成交量为9.5亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%，利率区间在0.36-0.38%，成交量为31 .98亿台币；前日加权平均利率在0.374%，利率区间在0.37-0.38%，成交量为16.47亿。 台湾央行周四发行7,152.4亿台币定存单，发行余额减1,504.1亿台币。周五央行定存单 到期2,454亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备948亿台币，累计超额准备达1兆2,492亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆3,884亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，尽管今日投信端资金分配不均，但银行间 资金依旧宽裕，令RP利率仍续游走低档。 他们并称，目前投信端资金情势尚不明朗，不过银行端、寿险端资金则是稳中偏松，料 资金调度仍旧顺畅，短线RP利率料续在低档区间盘整。 〞要调钱，跟银行打一通电话就够了。〞一位大型券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在 0.31%；公司债RP利率主要区间则落在0.40-0.41%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%； 一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司 债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完) (审校 林高丽)