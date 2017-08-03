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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘续小跌，市场预期已变不应期待单边贬值
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2017年8月3日 / 上午9点29分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘续小跌，市场预期已变不应期待单边贬值

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币收盘随中间价微跌
    * 美指企稳，市场自发结售汇
    * 不应期望人民币出现持续下跌

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海8月3日 - 人民币兑美元即期周四收盘随中间价微跌。交易员称，
隔夜美元指数探底企稳，美元空头离场一度打压人民币汇价至6.73元附近，但逢高结
汇盘也顺势出手，短期料继续跟随国际美元波动；市场预期已经变化，不应期望人民币出现
持续下跌。
    
    他们并表示，目前市场仍积极看好欧元表现，但需警惕市场对欧央行可能的紧缩预期落
空，引发市场激烈反应的可能。另外仍需继续关注中美有关贸易摩擦的最新进展以及周五美
国非农就业数据。
   
    “美元在93附近徘徊，这个位置附近有一定支撑，人民币走势基本看美元表现，”一中
资行交易员称。
    
    该交易员并表示，非农数据本身并不是特别的重要，关键是要看市场对数据的反应是不
是出现了背离，“例如非农特好但美元跌了，或者非农不好美元反而没跌，通过这种情况看
美元有没有反转的可能。”
    
    一外资行交易员称，美元到了关键区间，接下来要看周五非农给不给力，人民币短期应
该在6.7-6.75区间波动。
    
    全球汇市方面，美元周四持平，守在前一交易日所及两年半低位上方，投资者在翘首以
待美国非农就业数据。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
 在岸市场人民币兑美元                  今日            上日           升贬
            即期成交价格              6.7233          6.7219         -0.02%
                  中间价              6.7211          6.7205         -0.01%
            成交额                  217.91亿美     206.73亿美元         
                                        元                         
                日内波动幅度(pips)      100         日低6.7319     日高6.7219
                  今年以来升贬幅度                                      3.36%
            2005年汇改以来升贬幅度                                     23.10%
             一年期美元/人民币掉期         1040                              
                                                                   
                                                                        
 离岸人民币市场                        今日            上日                  
                  CNH即期             6.7281          6.7294                 
           一年期NDF                   6.869          6.8655                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7236
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.961元、6.0768元和8.8947元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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