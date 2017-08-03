更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘续小跌，市场预期已变不应期待单边贬值

* 人民币收盘随中间价微跌 * 美指企稳，市场自发结售汇 * 不应期望人民币出现持续下跌 (新增评论和收盘报价) 路透上海8月3日 - 人民币兑美元即期周四收盘随中间价微跌。交易员称， 隔夜美元指数探底企稳，美元空头离场一度打压人民币汇价至6.73元附近，但逢高结 汇盘也顺势出手，短期料继续跟随国际美元波动；市场预期已经变化，不应期望人民币出现 持续下跌。 他们并表示，目前市场仍积极看好欧元表现，但需警惕市场对欧央行可能的紧缩预期落 空，引发市场激烈反应的可能。另外仍需继续关注中美有关贸易摩擦的最新进展以及周五美 国非农就业数据。 “美元在93附近徘徊，这个位置附近有一定支撑，人民币走势基本看美元表现，”一中 资行交易员称。 该交易员并表示，非农数据本身并不是特别的重要，关键是要看市场对数据的反应是不 是出现了背离，“例如非农特好但美元跌了，或者非农不好美元反而没跌，通过这种情况看 美元有没有反转的可能。” 一外资行交易员称，美元到了关键区间，接下来要看周五非农给不给力，人民币短期应 该在6.7-6.75区间波动。 全球汇市方面，美元周四持平，守在前一交易日所及两年半低位上方，投资者在翘首以 待美国非农就业数据。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.7233 6.7219 -0.02% 中间价 6.7211 6.7205 -0.01% 成交额 217.91亿美 206.73亿美元 元 日内波动幅度(pips) 100 日低6.7319 日高6.7219 今年以来升贬幅度 3.36% 2005年汇改以来升贬幅度 23.10% 一年期美元/人民币掉期 1040 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7281 6.7294 一年期NDF 6.869 6.8655 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7236 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.961元、6.0768元和8.8947元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)