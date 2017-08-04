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9 天前
重温稿-台湾货币市场：旬底短率徘徊低档，一年期定存单标售结果符合市场预期
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2017年8月4日 / 凌晨12点01分 / 9 天前

重温稿-台湾货币市场：旬底短率徘徊低档，一年期定存单标售结果符合市场预期

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 旬底短率徘徊低档
    * 一年定存单标售符合预期
    * 短票利率趋跌，RP更则持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月3日 - 台湾银行间拆款短率周四徘徊低档。资调人员表示，今日为提存期
底最后交易日，央行定存单到期量高逾8,600亿台币，令市场资金宽裕，短率盘旋既有区间
低位，一年期定存单标售均标也一如预期连续第八个月下滑。
    
    他们指出，多数银行资金水位偏高令周三超额准备攀升，今日又有联发科、台湾大发放
合计逾300亿台币现金股利，整体市场资金情势明显偏松，带动拆款短率盘旋低档、短票利
率区间偏跌。 
    
    〞今天更平，根本没什么电话来要钱。〞一位大型银行交易员说。
    
    台湾央行今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.460%。该结果符
市场预估的0.46-0.475%，较前次标售均标0.479%走跌1.9基点。高标则在0.470%。
    
    至于现金股利发放变数方面，今日有联发科、台湾大分别发放150.
3亿台币和152.44亿台币，周五也有台化、远传各发放328.2亿台币和12
2.2亿台币。
                
 本地时间18:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.227                     30.252    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,469.88                  10,519.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.260%               0.184-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.360%               0.184-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.360%               0.360-0.370%
        
    **短票利率趋跌**
 
    短票方面，大型票券商交易员表示，今日银行间买票去化资金需求仍在，但票源并不充
足，短票利率仍持在区间并靠向低位。
    
    他们指出，旬底银行买票需求踊跃，多提前预框短票，使短票利率略见修正压力， 跨
月短票主成交已跌向0.36%。
    
   〝旬底很多银行急着丢钱，利率还有往下走的机会。〞一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致持平上日区间
，而交投则靠向区间低位。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.368%，区间在0.34-0.38，
成交量为75.96亿台币；前日加权平均利率在0.37%，成交量为9.5亿台币。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%，利率区间在0.36-0.38%，成交量为31
.98亿台币；前日加权平均利率在0.374%，利率区间在0.37-0.38%，成交量为16.47亿。
    
    台湾央行周四发行7,152.4亿台币定存单，发行余额减1,504.1亿台币。周五央行定存单
到期2,454亿。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备948亿台币，累计超额准备达1兆2,492亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆3,884亿台币。
     
    
    **RP利率平稳**

    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，尽管今日投信端资金分配不均，但银行间
资金依旧宽裕，令RP利率仍续游走低档。
    
    他们并称，目前投信端资金情势尚不明朗，不过银行端、寿险端资金则是稳中偏松，料
资金调度仍旧顺畅，短线RP利率料续在低档区间盘整。
    
    〞要调钱，跟银行打一通电话就够了。〞一位大型券商交易员说。
     
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在
0.31%；公司债RP利率主要区间则落在0.40-0.41%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；
一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司
债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完)  

 (审校 林高丽)

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