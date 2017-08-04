更新版 1-台湾货币市场：新提存期短率略见跌压，下周留意鸿海等大额现金股利发放

* 提存期初短率略见趋跌压力 * 下周留意鸿海现金股利发放 * 短票利率走低，RP则是持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月4日 - 台湾银行间拆款短率周五趋跌。资调人员表示，今日迈入新提存期 ，旬初银行倾向负数操作，资金却仍显宽裕，令短率略见趋跌压力；展望下周现金股利发放 变数偏多，关注下周四外资持股超过五成的鸿海将发放近780亿台币现金股利，留意外资大 额股利落袋后动向。 他们指出，周四央行减发1,500亿台币存单令当日银行间超额准备突破900亿台币，但资 金多为1,700亿台币一年期定存单今日交割预作准备，且今日央行发行七天期存单冲销过剩 资金，目前整体资金情势中性偏多，但并不致于过松。 〞期初要赶快作出负数，不然钱会滥掉。〞一位民营银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，今日有台化、远传分别发放328.2亿、1 22.2亿台币现金股利，让市场资金重新分配，期初银行采取负数操作，普遍积极去化资金， 纷纷以低利抢市，与票券商承作拆款利率也略见微跌。 至于大额现金股利发放变数，下周三台塑、元大金及宝成 <9904 .TW>分别发放292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿台币；周四鸿海及联电 <230 3.TW>将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币；周五南亚、中信金各 分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。 本地时间18:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.220 30.227 台湾加权股价指数<.TWII 10,506.56 10,469.88 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.183-0.260% --一周拆款利率区间 0.179-0.360% 0.183-0.360% --两周拆款利率区间 0.290-0.370% 0.310-0.360% **短票利率略走低** 短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增温，而银行间买票需求踊跃， 多提前预框短票，令今日短票利率缓步走跌。 展望下周，他们指出，尽管下周台股大额现金股利发放高逾1,700亿台币，但市场预期 不致于影响目前宽松情势，料短票利率仍有望靠向区间低档。 〝跌这样子，我就很满意，不然会有副作用。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35-0.37%，上日则在0.36-0.3 7%；月内短票则成交在0.34-0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.358%，区间在0.34-0.40%， 成交量为137.32亿台币；前日加权平均利率在0.368%，区间在0.34-0.38%，成交量为75.96 亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.372%，利率区间在0.35-0.39%，成交量为53 .86亿台币；前日加权平均利率在0.371%，利率区间在0.36-0.38%，成交量为31.98亿。 台湾央行周五发行4,616.5亿台币定存单，发行余额增2,162.5亿台币。 下周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，分别为：周一3,956.00亿、周二2,050亿、 周三1,218.50亿、周四1,519.5亿和周五1,999.50亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备239亿台币，累计至周日超额准备达717亿 台币、加计前期1%的超额准备1,676亿台币。 **RP利率持稳低档** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今天投信端资金小幅进出，而银行端资金 则较显充裕，整体资金稳中偏松，使RP利率持稳低档。 展望下周，他们并称，市场普遍预期下周资金情势仍旧偏松，RP利率料续稳在既有区间 、波动不致太大。 〞今天钱还蛮多的、资金缺口又小，一下子就平了。〞一位大型券商交易员说。 下周台币债券交割因素包括周二交割鸿海90亿公司债、周四正新发行70亿公 司债、周五裕融发行23.5亿公司债。至于下周台币公司债还本并不多，仅61亿台币。 外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集 团发行30年期零息美元债2.4亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在 0.31%；公司债RP利率主要区间则落在0.40-0.41%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%； 一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司 债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)