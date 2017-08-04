更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘创逾九个半月新高，关注晚间美国非农数据

* 人民币收盘与中间价均创逾九个半月新高 * 短期人民币料仍偏强，仍应坚持逢高结汇 * 重点关注市场对美国非农数据的反应 (新增评论和收盘报价) 路透上海8月4日 - 人民币兑美元即期周五收盘与中间价双双升至逾九个半 月新高。交易员称，美元指数低位震荡，等待晚间美国非农数据出台，市场对数据的反应较 数据本身好坏更为重要；人民币短期料整体偏强，操作上仍可维持逢高结汇思路。 他们并表示，虽然目前市场对美元延续弱势看法趋于一致，但一旦市场预期转向，市场 反应也会比较激烈，人民币波动较之前更紧贴国际市场，整体走势不确定性也在上升，因此 此前一路看升或者一路看贬人民币的思路应及时调整。 “外汇市场一直单边也不好，对人民币来讲也是一样，双向波动的市场才比较好，美元 也不可能一直跌的，应该会有反弹，”一中资行交易员称， 另一外资行交易员称，目前各方在等今晚美国数据公布，看看市场对数据的反应，来判 断美元是不是差不多到底。 消息人士对路透表示，中国央行正考虑在十九大之后扩大人民币汇率的浮动区间。这基 本上是为了给改革信任状增光的象征性举措，官方政策重点仍是减债。 全球汇市方面，周五美元指数处于2016年5月以来低位附近，此前公布的美国数据表现 疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。 路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万 个。另据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.7181 6.7233 0.08% 中间价 6.7132 6.7211 0.12% 成交额 242.58亿美 217.91亿美元 元 日内波动幅度(pips) 57 日低6.7222 日高6.7165 今年以来升贬幅度 3.44% 2005年汇改以来升贬幅度 23.20% 一年期美元/人民币掉期 1000 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7241 6.7299 一年期NDF 6.859 6.869 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7172 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.9818元、6.1023元和8.841元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)