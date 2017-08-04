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9 天前
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘创逾九个半月新高，关注晚间美国非农数据
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2017年8月4日 / 上午9点11分 / 9 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘创逾九个半月新高，关注晚间美国非农数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币收盘与中间价均创逾九个半月新高
    * 短期人民币料仍偏强，仍应坚持逢高结汇
    * 重点关注市场对美国非农数据的反应

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海8月4日 - 人民币兑美元即期周五收盘与中间价双双升至逾九个半
月新高。交易员称，美元指数低位震荡，等待晚间美国非农数据出台，市场对数据的反应较
数据本身好坏更为重要；人民币短期料整体偏强，操作上仍可维持逢高结汇思路。
    
    他们并表示，虽然目前市场对美元延续弱势看法趋于一致，但一旦市场预期转向，市场
反应也会比较激烈，人民币波动较之前更紧贴国际市场，整体走势不确定性也在上升，因此
此前一路看升或者一路看贬人民币的思路应及时调整。
    
    “外汇市场一直单边也不好，对人民币来讲也是一样，双向波动的市场才比较好，美元
也不可能一直跌的，应该会有反弹，”一中资行交易员称，
    
    另一外资行交易员称，目前各方在等今晚美国数据公布，看看市场对数据的反应，来判
断美元是不是差不多到底。
    
    消息人士对路透表示，中国央行正考虑在十九大之后扩大人民币汇率的浮动区间。这基
本上是为了给改革信任状增光的象征性举措，官方政策重点仍是减债。
    
    全球汇市方面，周五美元指数处于2016年5月以来低位附近，此前公布的美国数据表现
疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。
    
    路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万
个。另据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                    今日           上日           升贬
              即期成交价格              6.7181         6.7233          0.08%
                    中间价              6.7132         6.7211          0.12%
              成交额                  242.58亿美    217.91亿美元         
                                          元                        
                  日内波动幅度(pips)      57         日低6.7222     日高6.7165
                    今年以来升贬幅度                                      3.44%
              2005年汇改以来升贬幅度                                     23.20%
               一年期美元/人民币掉期         1000                              
                                                                    
                                                                         
 离岸人民币市场                          今日           上日                   
                    CNH即期             6.7241         6.7299                  
             一年期NDF                   6.859          6.869                  
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7172
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.9818元、6.1023元和8.841元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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