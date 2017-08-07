重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月31日-8月4日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周升0.37%，并创逾九个半月新高。欠佳经济数据以及动荡的白宫人事安排仍困扰美元多头，欧洲经济数据也符合欧洲央行可能的紧缩预期，本周美元指数刷新15个月新低，人民币亦延续整体偏强走势，市场亦愈发相信逢高结汇是对的。如果周五晚间市场仍对美国非农数据感到失望，人民币下周有望升至6.7元关口。 公开市场操作: --8月首周中国银行间市场流动性虽略有起伏，但整体波澜不惊，央行公开市场当周亦转为净回笼400亿元人民币。同时央行在操作期限组合和规模上灵活切换，且投放规模偏向七天期品种，维稳短期流动性并助市场顺利跨月。

分析人士称，跨月后公开市场单周便录得净回笼，央行意在保持市场流动性的动态平衡，贯彻不紧不松的指导思想，维护中性适度格局，与货币政策是否转向无关，稳健中性的政策姿态不会变。

他们并认为，考虑中期借贷便利（MLF）在内，8月资金到期规模偏大，且亦面临特别国债到期以及新债供给压力，流动性仍面临不确定性，预计央行仍会综合运用逆回购+MLF工具，以实现流动性的基本稳定。

债市: --中国债市当周期现货调整后低位企稳，月初首日紧绷的资金面未现缓和，继续施压市场情绪，银行间市场10年活跃券收益率上行2-3个基点（bp），而随着次日午后流动性开始趋缓，债市压力也有所减轻，收益率走稳后略有回落，短券表现明显好于长期品种；不过总体来看，经济基本面及政策面对债市的制约仍在，市场走强动力仍不足，短期偏弱震荡格局还将延续。

票据: --中国票据市场转贴利率当周小幅上行，机构收票热情不高，市场呈现供大于求状况。交易员称，月初机构票据资产配置动力不足，且本周流动性整体紧平衡，近期资金成本亦有抬升，亦打压收票积极性。

他们并称，受制于资金成本的僵持不下，且去杠杆背景下央行“不紧不松”的流动性调节基调，转贴利率下行空间受阻。

股市: --中国股市沪综指当周冲击3,300点整数关口未果后回落。由于3,300点是重要的压力关口，也是前两次前期高点的所在位置，因此此处前期套牢盘较多，短期上攻压力较大。另外前期强势板块短期浮盈筹码较多，继续大涨难度大，市场需要新的热点推动大盘站上3,300点大关。(完) (发稿 张金栋/侯向明/边竞/张晓翀; 审校 林高丽)