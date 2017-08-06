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重温稿-《全球汇市》美元大涨，受美国就业数据和柯恩的讲话提振
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2017年8月6日 / 晚上11点02分 / 6 天内

重温稿-《全球汇市》美元大涨，受美国就业数据和柯恩的讲话提振

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 7月非农就业岗位增加20.9万个，预期为增加18.3万个
    * 美元指数势将创下去年12月来最大单日涨幅
    * 白宫国家经济委员会主任柯恩有关税务计划的言论提振美元
    * 美元兑日圆触及一周高位，兑瑞郎触及六周高位

    路透纽约8月4日 - 美元兑一篮子主要货币周五势将创下年内最大单日涨幅，此前美国7月就业报告强劲，
且白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税发表讲话。
        
    美元指数      跳涨约1%，至一周高位93.774，此前美国劳工部公布7月非农就业岗位增加20.9万个，且
柯恩发表言论。美元指数尾盘上涨0.7%，至93.529。

    柯恩周五向彭博电视表示，美国35%的公司税税率应该向其他经济合作暨发展组织(OECD)国家24%的平均水
平靠拢。
    
    7月美国平均时薪上升0.3%，6月增长0.2%。接受路透访查的分析师预计，7月非农就业岗位增加18.3万个
，平均时薪增长0.3%。
    
    分析师表示，“作空美元”的交易商在就业数据和柯恩讲话后被迫买回美元。在美元上月录得去年3月来
最大单月跌幅后，作空美元是较普遍的押注。
    
    “就业数据强劲，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。他又表示，柯恩的讲话，促使交易商重新聚焦可
能进行的税改。
    美元指数上涨，可望录得12月15日来最大单日百分比涨幅。欧元兑美元      下挫超过1%，至四日低位1.
1729美元，周三触及逾两年半高位1.1909美元。
    
    尽管美元指数可望录得四周内首周周线百分比上升，但欧元兑美元仍可能录得连续第四周周线百分比上涨
。
    
    美元兑日圆      盘中上涨最多0.9%，至一周高位111.04日圆，脱离近期触及的七周低位。美元兑瑞郎C
HF=盘中触及0.9763瑞郎，为逾六周来最高。
        
    美元近几个月下跌，主要是因为对美联储今年再次加息的疑虑加重，以及美国总统特朗普促成长政策计划
遭遇重重障碍。
    
    美联储12月升息前景仍不明确，根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易预计
美联储12月加息的机率为大约50%。
    
                                     今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1768   1.1868   -0.84  +11.94   1.0513
    美元/日圆                   110.67   110.02   +0.59   -5.31   116.87
    欧元/日圆                   130.30   130.60   -0.23   +5.81   123.14
    美元/瑞郎                   0.9727   0.9683   +0.45   -4.43   1.0178
    英镑/美元                   1.3035   1.3137   -0.78   +5.67   1.2336
    美元/加元                   1.2650   1.2584   +0.52   -5.81   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7347   6.7285   +0.09   -3.41   6.9726
    澳元/美元                   0.7922   0.7948   -0.33   +9.80   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1452   1.1494   -0.37   +6.86   1.0717
    欧元/英镑                   0.9025   0.9032   -0.08   +5.95   0.8518
    新西兰元/美元               0.7408   0.7433   -0.34   +6.73   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9455   7.9051   +0.51   -8.01   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3550   9.3834   -0.30   +2.96   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1424   8.0996   +0.53  -10.60   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5880   9.6143   -0.27   +0.08   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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