更正-国际油市：重质原油取得困难导致成本攀升，或挤压美国炼厂利润率

(更正标题，以厘清成本攀升并非因为重质原油成本增加，而是因为重质原油取得困难)

路透休斯顿8月7日 - 未来几个月美国炼厂的利润率可能会继续面临压力，因来自委内瑞拉等国的重质原油供给萎缩，使得一些炼厂转为使用轻质低硫、但价格更高的原油。

分析师表示这一变化可能意味着，如果炼厂能够转嫁成本的话，夏季驾车高峰季的最后几周以及秋季零售油价将上涨。

PBF Energy Inc、Valero Energy Corp、 Phillips 66和Marathon Petroleum Corp这几家炼厂过去两周在财报记者会上表示，由于较重质原油的贴水缩窄，他们正在使用更多的轻质原油。埃克森美孚也表示，旗下位于墨西哥湾地区的一家炼厂在使用一种轻质原油。

炼厂的“利润率已经受到了严重影响，”炼油咨询公司Turner, Mason & Co执行副总裁John Auers表示，“第三季也将受到影响”。他进一步表示，最终的前景可能取决于美国是否会对委内瑞拉原油实施制裁。

一定程度上，这些炼油公司正对高成本以及预期中的委内瑞拉对美国石油供给减少进行了应对。重质原油价格也受到了俄罗斯税务变化以及加拿大最近一个季度产出下降的影响。

据路透的数据，今年前六个月美国进口的委内瑞拉原油同比下降7.1%至654,078桶/日。 (完) (编译 王洋; 审校 张明钧)