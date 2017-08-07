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6 天前
更新版 1-中国汇市：人民币近收平，客盘结汇大增使汇价与美指走势背离
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2017年8月7日 / 上午10点08分 / 6 天前

更新版 1-中国汇市：人民币近收平，客盘结汇大增使汇价与美指走势背离

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币午后反弹近收平
    * 客盘结汇大增使汇价与美指走势背离
    * 市场关注美元指数反弹是否能持续
    * 外储增加对市场影响有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京8月7日 - 人民币兑美元即期周一近收平，中间价则随美元指数下
跌。交易员称，上周五美元指数大幅反弹，拖累今日人民币中间价下调；但今日客盘结汇较
多，已形成结售汇顺差，提振汇价收复早盘跌幅。市场在观察美元指数这波反弹能否持续，
人民币近期料跟随美元走势和客盘力量。
    
    他们并表示，随着人民币走势趋稳，大行暂无需为市场调度美元流动性，进而在掉期市
场的卖压明显减轻。此外，随着人民币资金面趋紧，资金买盘在掉期市场需求增加，令一年
期掉期继续保持在1,000点上方。此外，今日公布的外储连六个月增加在意料
之中，对市场影响有限。
    
    “今天客盘结汇特别多，汇价和美元指数有所背离。客户的预期已经转向，在6.72附近
都有出来结汇的，怕再不结就到6.6了。”一中资行交易员称，“就怕客户预期转向掰也掰
不回来，市场又形成单边升值预期。”
    
    亦有中资行交易员表示，现在购汇不需求是很强，大行也无需干预，估计汇价暂时稳定
，要看下一步美元指数反弹是否能持续。
    
    中国央行稍早公布，7月末外汇储备为30,807.2亿美元，环比增加239.31亿
美元，为连续第六个月回升，6月为增加32.22亿美元。
    
    中国国家外管局并公布，上半年经常帐户顺差712亿美元，非储备性质的金融账户顺差1
56亿美元，经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，储备资产有所增加。
    
    全球汇市方面， 美元继上周五大涨后，周一小跌，投资者注意力转向本周将公布的通
胀数据，这将决定美元较长期的走向。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.7182       6.7181      0.00%
               FXS>                           
   中间价             6.7228       6.7132      -0.14%
 成交额<CNYSPTVOL=C  275.7亿美  242.58亿美元      
               FXT>     元                    
 日内波动幅度(pips)     121      日低6.7287   日高6.71
                                                 66
   今年以来升贬幅度                              3.44%
 2005年汇改以来升贬                             23.20%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1029                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.7307       6.7368             
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.867       6.8765             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7172
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.9327元、6.0635元和8.7664元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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